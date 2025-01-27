جدة، المملكة العربية السعودية – وقّعت منصة عُمره كاش (UmrahCash)، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، مذكرة تفاهم مع شركة مطوفي العرب للحج أشرقت، وذلك خلال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة المرموقة التي نظمتها وزارة الحج والعمرة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

هذا الاتفاق التاريخي يمثل خطوة هامة تجمع بين جهتين مبتكرتين لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير تجربة الحج والعمرة لملايين الزوار إلى المملكة العربية السعودية. يركز التعاون على تعزيز الشمول المالي الإسلامي وتقديم حلول مبتكرة وسلسة وفعالة للحجاج، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

مجالات الشراكة

تنص مذكرة التفاهم على إطار تعاوني بين عُمره كاش، وأشرقت للاستفادة من خبراتهما المشتركة في المجالات التالية:

1.الخدمات المالية: توسيع بنية عُمره كاش التحتية لتمكين شركاء أشرقت والحجاج من الوصول بسهولة إلى العملة المحلية داخل المملكة العربية السعودية، مما يقلل الاعتماد على قنوات مالية غير فعالة أو مرتفعة التكلفة.

2.تطوير المنتجات: التعاون لتطوير خدمات وحلول مبتكرة تجمع بين الخبرة الواسعة التي تمتلكها أشرقت في مجال خدمات الحج، والتقنيات المالية المتقدمة التي توفرها عُمره كاش.

3.التسويق والترويج: إطلاق حملات مشتركة تهدف إلى زيادة الوعي العالمي بالخدمات التي تقدمها كلتا الشركتين، من خلال استراتيجيات تسويقية وعلامات تجارية موحدة للوصول إلى شريحة أوسع من الحجاج المحتملين.

تعزيز البنية التحتية للحج والعمرة

يعد هذا التعاون خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية الشركتين لتحسين تجربة الحج والعمرة بشكل شامل. من خلال تحديث وتوسيع الخدمات المالية واللوجستية المقدمة للحجاج، تهدف هذه الشراكة إلى معالجة التحديات المستمرة، مثل محدودية الوصول إلى العملة المحلية والاعتماد على أنظمة خدمية قديمة الطراز.

وفي هذا الإطار، صرّح ويليام فيلبس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة عُمره كاش، قائلاً: "الحج رحلة مقدسة ينبغي أن تكون غنية وسلسة. من خلال شراكتنا مع أشرقت، نطمح إلى إزالة العوائق وتقديم دعم مالي ولوجستي شفاف وموثوق، بما يتماشى مع المعايير الحديثة. معًا، نبني مستقبلًا يُمكن فيه للحجاج التركيز فقط على رحلتهم الروحية."

عن أشرقت

تأسست إشراقة قبل ما يقارب 40 عامًا بموجب مرسوم ملكي، وقد أحدثت ثورة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، منتقلة من الجهود الفردية إلى نموذج مؤسسي. وامتثالاً لرؤية المملكة 2030، تركز أشرقتعلى تعزيز جودة الخدمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. وبصفتها شركة مساهمة الآن، فإنها تقود الصناعة في تقديم خدمات شاملة ومتميزة للحجاج من جميع أنحاء العالم.

عن عُمره كاش (UmrahCash)

تأسست عُمره كاش في جدة، المملكة العربية السعودية، وفي ولاية كانو، نيجيريا، وهي منصة تكنولوجيا مالية مخصصة لتعزيز الشمول المالي الإسلامي. باستخدام تقنية الاستقرار الرقمي (Stablecoin)، تبسط عملية تبادل العملات والمدفوعات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، حيث تقوم بمعالجة أكثر من مليون دولار من المعاملات الشهرية، وذلك في أقل من عام منذ إطلاقها.

تمثل تلك الشراكة بين عُمره كاش وأشرقت علامة فارقة في مسيرة تطوير خدمات الحج والعمرة، وتسهم في تعزيز الابتكار وإتاحة الخدمات للحجاج والمعتمرين على مستوى العالم.

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