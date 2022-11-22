مسقط: وقعّت عُمان للإبحار اتفاقية شراكة وتعاون مع منتجع بارسيلو المصنعة لدعم برنامج الإبحار الأولمبي لغاية 31 ديسمبر 2022، وسيكون المنتجع الداعم الرسمي لبرنامج عُمان للإبحار الأولمبي للإبحار الشراعي، حيث سيقدم كافة التسهيلات للفريق الأولمبي من خدمات الإقامة والمرافق الخدمية التي توفر لهم بيئة مثالية أثناء خوض التدريبات الاستعدادية للاستحقاقات الدولية القادمة في 2023 و2024، إضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية 2023 وأولمبياد باريس 2024.

ويضم فريق عُمان للإبحار الأولمبي عشرة لاعبين أولمبيين في فئات قوارب (إلكا، قوارب 49، ألواح التزلج الشراعي وألواح التزلج المظلي)، حيث سيساهم البرنامج التدريبي الذي يخوضه البحّارة في تعزيز مهاراتهم وكسب المزيد من الخبرات قبل خوض البطولات القادمة. وتضم قائمة الفريق كل من البحّار: وليد الكندي والبحّار مصعب الهادي، البحّار أحمد الحسني والبحّار عبد الرحمن المعشري على متن قوارب 49 وكل من البحّار المعتصم الفارسي على متن قارب إلكا 6 والبحّار عبدالملك الهنائي على متن قارب إلكا 7، فيما يشارك البحّار عبدالمجيد الحضرمي والبحّار عمر القرطوبي على متن ألواح التزلج الشراعي.

وعلق ديرموت بيرشال، المدير العام لمنتجع بارسيلو المصنعة، قائلاً: "سعداء بمواصلة تعاوننا وشراكتنا مع عُمان للإبحار من خلال دعم البرنامج الأولمبي وأن نكون مساهمين رئيسين في دعم مسيرة النجاح والتألق للبحّارة الأولمبيين في البطولات الدولية القادمة ودورات الألعاب الأولمبية الآسيوية والدولية". كما أضاف ديرموت بيرشال: سبق لمنتجع بارسيلو استضافة العديد من البطولة العالمية والآسيوية للإبحار الشراعي وذلك لما يتميز به من مرافق وخدمات تتوافق مع المعايير الدولية لهذه الرياضات ونتمنى أن يلبي المنتجع كافة احتياجات البحّارة فترة خوضهم التدريبات الاستعدادية.

ومن جانبه، قال هاشم الراشدي، رئيس قسم الأداء في عُمان للإبحار: "سعداء بشراكتنا مع منتجع بارسيلو المصنعة وفي حقيقة الأمر يضم المنتجع العديد من المرافق الخدمية والتسهيلات التي يحتاجها الفريق لمواصلة برنامجه التدريبي". وأضاف الكندي: تلتزم عُمان للإبحار بتوفير بيئة تدريبية مناسبة للفريق الأولمبي لمساعدتهم في مواصلة مشوارهم التدريبي للاستحقاقات القادمة ونطمح في تحقيق ميدالية أولمبية باسم سلطنة عُمان سواء كان في دورة الألعاب الآسيوية أو أولمبياد باريس 2024 وكلنا ثقة في ذلك.

ويُعد برنامج عُمان للإبحار الأولمبي جزءًا من إستراتيجية المؤسسة على المدى البعيد لتطوير رياضات الإبحار في جميع أرجاء سلطنة عُمان، وذلك بهدف التأهل والوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في بريسبان 2032، حيث يسبق ذلك العديد من المشاركات الدولية التي يتم خلالها قياس مستوى التقدم الذي يحرزه البحّارة قبل أولمبياد 2032، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة 2030 ودورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

يتميز منتجع بارسيلو بالمدينة الرياضية بولاية المصنعة بخدمات ومرافق ذات معايير دولية تلبي كافة متطلبات واحتياجات الرياضيين الراغبين في ممارسة رياضة الإبحار الشراعي أو خوض التدريبات. حيث تحتوي المدينة على منتجع يقع بالقرب من الشاطئ ومرسى للقوارب وموقع مخصص لنزول القوارب إلى الشاطئ، بالإضافة إلى صالة رياضية معدة خصيصاً للرياضيين تضم العديد من الأجهزة الرياضية التي يستطيع الرياضي من خلالها المحافظة على لياقته البدنية. كما توفر المدينة الراضية أيضا ورشة متكاملة لإصلاح القوارب. ونظراً لقرب المدينة من البحر، جعلها وجهة مثالية لإقامة وتنظيم بطولات الإبحار الشراعي الإقليمية والدولية، فمنذ إنشائها نُظمت بها العديد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية من بينها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية 2010، بطولة العالم للشباب للإبحار الشراعي والتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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