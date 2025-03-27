جميع عيادات "هيلث هب"، بما في ذلك مركز جراحة اليوم الواحد في دبي فستيفال سيتي، حاصلة الآن على "الفئة البلاتينية" وفقاً لمعايير "كيومنتوم" الدولية للاعتماد الكندي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عيادات "هيلث هب"، المزود الرائد للرعاية الصحية الأولية والتخصصية في دبي والتابعة لشركة "الفطيم للصحة"، اليوم عن حصول جميع عياداتها على الاعتماد الكندي "الفئة البلاتينية"، وهي منظمة رائدة عالمياً في مجال اعتماد خدمات الرعاية الصحية.

وتم تصنيف عيادات "هيلث هب" وفقاً لمعايير "كيومنتوم" الدولية للاعتماد الكندي، والذي يهدف إلى تحديد السياسات والممارسات التي تسهم في توفير رعاية صحية عالية الجودة وآمنة وفعالة. وكانت قد حصلت تسع عيادات "هيلث هب" سابقاً على الاعتماد الكندي "الفئة الذهبية"، بما في ذلك مركز جراحة اليوم الواحد المتطور في دبي فستيفال سيتي، بينما حصلت ثلاث عيادات على الاعتماد الكندي "الفئة البلاتينية"، لتكون بذلك أول مجموعة عيادات في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد.

وأشاد فريق من الخبراء والمتخصصين في الاعتماد الكندي بعيادات "هيلث هب" لالتزامها بأعلى معايير الجودة في الخدمات والسلامة في جميع عياداتها، مضيفين أن العيادات دأبت على تقديم خدماتها وفق إجراءات موحدة، بما يضمن مشاركة العملاء والموظفين بفعالية في عملية صنع القرار لتحقيق أقصى قدر من النتائج الإيجابية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور حيدر العنزي، المدير العام لشركة "الفطيم للصحة": "تتشرف عيادات ’هيلث هب‘ وكذلك ’الفطيم للصحة‘، بالحصول على هذا التقدير. وتؤكد هذه الشهادة المرموقة التزامنا بالتميز والتحسين المستمر لخدمات الرعاية الصحية. ونحن ممتنون لمنظومتنا القائمة من المرضى والموظفين والشركاء على ثقتهم فينا، ونتطلع إلى دعمهم في إطار سعينا المتواصل لتقديم أعلى مستويات الرعاية في المجتمعات التي نخدمها".

وتعيد عيادات "هيلث هب" التابعة للفطيم تعريف مفهوم الرعاية الصحية من خلال ما يزيد عن 11 عيادة وأكثر من 150 طبيباً مرخصاً وجعل المرضى الأولوية دائماً. ومن خلال اعتماد التقنيات الذكية وتوفير الرعاية الصحية المميزة وتيسير الخدمات، تقدم عيادات "هيلث هب" خدمات شاملة ومتعددة التخصصات وعالية الجودة لجميع المرضى.

عن الفطيم للصحة

الفطيم للصحة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في دبي، تلتزم بتقديم خدمات طبية عالمية المستوى تتمحور حول راحة وصحة المريض. بصفتها جزءًا من مجموعة الفطيم، تستند إلى إرثٍ عريقٍ من الثقة والابتكار والتميز في القطاع الصحي.

تضم مجموعة عياداتنا 11 عيادة "هيلث هب" في مختلف أنحاء دبي، ومركز جراحة متطور لعمليات اليوم الواحد، حيث نقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، بما في ذلك أمراض القلب، والتغذية السريرية، وطب الأسنان، والأمراض الجلدية، والغدد الصماء، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والتحاليل المخبرية، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسرة، وأمراض الجهاز الهضمي، والطب العام، والجراحة العامة، والطب الباطني، وطب الأعصاب، وأمراض النساء والتوليد، وطب العيون. ونعمل على تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة من خلال التركيز على سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتبني أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز الطب الوقائي.

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