

الجوائز تشمل توزيع 10 جرامات من الذهب يومياً، وسيارة طراز "روكس 01" "ROX 01" شهرياً، وجائزة كبرى كيلوجرام من الذهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن عودة عرضه الترويجي الضخم الخاص بخدمات صرف العملات الأجنبية والمعاملات التجارية، والذي يقدم لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة مكافآت مجزية على مدفوعاتهم ومعاملاتهم التجارية العابرة للحدود. كما يُتيح البنك لعملائه فرصة الفوز بجوائز قيّمة تشمل أكثر من 2 كيلوجرام من الذهب وأربع سيارات طراز "روكس".

وفي إطار العرض الترويجي الذي يستمر أربعة أشهر، من 1 ديسمبر 2025 إلى 31 مارس 2026، سيحصل عملاء الخدمات المصرفية للأعمال الذين يُجرون أي معاملة لصرف العملات الأجنبية بقيمة 100,000 درهم إماراتي أو أكثر، أو معاملة للتمويل التجاري بقيمة 25,000 درهم إماراتي أو أكثر، على فرصة للدخول في سحوبات يومية للفوز بـ 10 جرامات من الذهب. وسيحصل العملاء على فرص إضافية للفوز مع كل معاملة إضافية لصرف العملات الأجنبية بقيمة 10,000 درهم إماراتي أو معاملة إضافية للتمويل التجاري بقيمة 5,000 درهم إماراتي يتم إنجازها شهرياً.

وتتيح كل أربع معاملات مؤهلة في مجال صرف العملات الأجنبية أو التمويل التجاري للعملاء فرصة واحدة للدخول في السحب الشهري للفوز بسيارة طراز "ROX 01 SUV". وتتيح كل عشر معاملات مؤهلة فرصة واحدة للدخول في السحب على الجائزة الكبرى وهي كيلوجرام من الذهب. وكلما زاد عدد معاملات صرف العملات الأجنبية أو التمويل التجاري التي يجريها العملاء، زادت معها فرصهم في الفوز. وإجمالاً، تشمل الجوائز 121 جائزة ذهبية يومية، وأربع جوائز شهرية من سيارات "ROX"، وجائزة كبرى كيلوجرام من الذهب، وجميعها متاحة للفوز للعملاء من سعداء الحظ.

علاوة على ذلك، سيحصل الإماراتيون من عملاء الخدمات المصرفية للأعمال وأولئك الذين يستخدمون خدمات صرف العملات الأجنبية والمعاملات التجارية لأول مرة على فرصتين للدخول في كل سحب مقابل كل معاملة مؤهلة.

وبهذه المناسبة، قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسر بنك الإمارات دبي الوطني دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تهدف إلى جعل تجربتهم المصرفية مجزية وأكثر فائدة. ويعكس عرضنا الترويجي الضخم الخاص بخدمات صرف العملات الأجنبية والمعاملات التجارية التزام البنك بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال. ولا شك أنه بتوفير فرص متعددة للفوز طيلة فترة العرض التي تمتد لأربعة أشهر، فإننا لا نكافئ نمو الأعمال فحسب، بل ندعم أيضاً الابتكار من خلال الخدمات المصرفية الرقمية".

وبصفته أحد البنوك المحلية الرائدة، يظل بنك الإمارات دبي الوطني الشريك المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم لعملائه باقة متكاملة من المنتجات الآمنة والمرنة والمريحة لدعم معاملاتهم التجارية اليومية، وذلك انطلاقاً من كون هذه الشركات تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، إذ تشكل أكثر من 90% من الشركات العاملة في الدولة، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وحتى 30 سبتمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.139 تريليون درهم (يعادل تقريباً 310.1 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلياً وجهاز إيداع فورياً. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون:

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

البريد الإلكتروني: emiratesnbd@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات