أحدث منشأة فندقية راقية يتم تدشينها في العاصمة الدوحة قبيل استضافة دولة قطر لنهائيات كأس العالم 2022

تواصل فنادق ومنتجعات ويندام، التي تضم ما يقارب 9 آلاف فندق في حوالي 95 دولة، تعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وترسيخ مكانتها في قطاع الضيافة مع افتتاح فندق ويندام جراند الدوحة ويست باي بيتش الذي يضم 278 غرفة بقطر. يأتي افتتاح الفندق المدار بالتعاون مع شركة هلا للتطوير العقاري، وهي شركة إقليمية رائدة في مجال تطوير الضيافة، ليؤكد إلتزام علامة ويندام بتعزيز خدماتها في المنطقة، من خلال تطوير مجموعة تضم 27 فندقاً.

بموقعه المثالي على بعد 500 متر فقط من مركز سيتي سنتر الدوحة و600 متر من محطة مترو مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، يعتبر ويندام جراند دوحة ويست باي بيتش أقرب فندق مواجه للشاطئ في منطقة الخليج الغربي المرموقة. كما يقع الفندق أيضا على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية والترفيهية في منطقة الخليج الغربي.

يوفر فندق ويندام جراند الدوحة ويست باي بيتش غرفاً عصرية متميزة و مرافق ترفيهية حديثة بما في ذلك مجموعة متنوعة من المطاعم، سبا يضم جاكوزي وغرفة بخار وساونا ومسبح في الهواء الطلق بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية. كما يمكن للمسافرين من رجال الأعمال الاستفادة من قاعات الاجتماعات الست الفسيحة التابعة للفندق التي تتمتع بقدرة استيعاب إجمالية لاستضافة ما يقرب من 350 شخص.

وتضم علامة "ويندام جراند" مجموعة فنادق متميزة ذات تصاميم فريدة تقدم للزوار ضيافة منقطعة النظير بفضل ما تتيحه من وسائل الراحة والخدمات المتميزة التي توفرها والأجواء المحيطة المريحة التي تساعد على الاسترخاء. و بهذا الإفتتاح ينضم فندق ويندام جراند الدوحة ويست باي بيتش إلى القائمة المميزة لمجموعة فنادق العلامة الموزعة على أبرز الوجهات حول العالم، من بينها المنامة، إسطنبول، أثينا، شيكاغو، شنغهاي وغيرها الكثير.

ويعد فندق ويندام جراند الدوحة ويست باي بيتش أحدث إضافة إلى محفظة ويندام التي تضم ثلاثة فنادق عاملة في قطر، وفندقين آخرين قيد التطوير.

هذا، ويمثل عام 2022 عاماً مهماً بالنسبة لدولة قطر التي تستعد لإستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022™ خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي ستعد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تستقبل قطر أكثر من مليون زائر على مدار البطولة، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد. وبهذا يأتي افتتاح فندق ويندام جراند دوحة ويست باي بيتش في الوقت المناسب للترحيب بالزوار والحضور خلال كأس العالم.

تعليقا على الموضوع، قال ميشيل أوجييه، المدير الإقليمي لفنادق ومنتجعات ويندام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يوفر ويندام جراند الدوحة ويست باي بيتش أماكن إقامة رائعة ومريحة للمسافرين الإقليميين والدوليين الراغبين لتعرف على مدينة الدوحة الرائعة. وسوف يسعد موقعه الفريد ومرافقه جميع الزوار سواء كانوا في الدوحة للعمل أو الترفيه أو لزيارة قصيرة أو إقامة أطول. ومع افتتاح هذا الفندق المميز، نتطلع إلى مواصلة دعم تطوير المدينة كوجهة عالمية، فضلاً عن مواصلة دعم خطط قطر الطموحة قبيل إنطلاق كأس العالم وما بعدها. ونحن متحمسون لإفتتاح فندقنا الرابع في هذه المدينة الفريدة، وهو إنجاز مهم سيشهد استمرارنا في تقديم تجارب تلبي احتياجات مختلف المسافرين وطرقهم المفضلة للسفر".

من جانبه، قال هايدن إدجتون ، المدير العام ، لفندق ويندام جراند الدوحة ويست باي بيتش: "يعد إفتتاح الفندق بلحظة مهمة بالنسبة لنا، كوننا نفتح أبوابنا للضيوف من جميع أنحاء العالم. هذا ولدينا فريق رائع على استعداد للترحيب بضيوفنا وتقديم أعلى المعايير والقيم التي تشتهر بها علامة ويندام جراند. وبينما تسلط الأضواء على دولة قطر هذا العام حيث تستعد لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022™، كل ما أود قوله هو أننا مستعدون. كما أننا على ثقة من أن السنوات القادمة ستشهد المزيد من قصص النجاح والإنجازات كون قطر تشتهر بخططها الاقتصادية المزدهرة والمستدامة. وتتمثل رحلة افتتاح أي فندق جديد بتجربة مبهجة دائما، فمعايشة عن قرب جميع خطوات الإنشاء ابتداءً من البناء الى التدشين واستقبال الزوار بأمر يجلب الكثير من السرور. كما نتوقع أن يحظى ويندام جراند الدوحة ويست باي بيتش بشعبية بين ضيوفنا بفضل موقعه المميز ومرافقه. "

في عام 2021، حققت مجموعة فنادق ويندام توسيع نطاق أعمالها ورسخت حضورها الرائد في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا من خلال ما يقرب من 70 توقيعًا لفنادق جديدة تحت مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، بما في ذلك فنادق هوارد جونسون ورمادا ولا كوينتا ودايز، التي أطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة. وقد عززت مجموعة ويندام أيضًا عروضها في عُمان من خلال إطلاق ويندام جاردن صلالة مرباط، وهو منتجع على الواجهة البحرية يقع في وجهة شهيرة في السلطنة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة العديد من المبادرات متعددة الأوجه لدعم وتمكين شركاء الفنادق في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للابتكار والاستجابة للتغيرات في الطلب وقيود السفر المستمرة.

يذكر أن فنادق ويندام في قطر وحول العالم، تشارك في برنامج مكافآت ويندام، وهو برنامج الولاء الفندقي الأكثر سخاءً في العالم والذي يضم آلاف الفنادق ونوادي المنتجعات والوحدات السكنية المخصصة للإيجار المنتشرة حول العالم.

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