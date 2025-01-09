تجربة راقية للأعضاء مع معدات رياضية حديثة عالية التقنية وخدمات شاملة للصحة والنقاهة وإعادة التأهيل

إضافة جديدة ومهمة لمحفظة ويلفِت من الصالات الرياضية الكبرى، تنضم إلى فروع النادي في جي في سي، وميدان، والجادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت علامة ويلفِت التابعة لشركة أرادَ رسمياً فرعها المتكامل الرابع، ويلفِت مارينا. هذا، وتبلغ مساحة الصالة الجديدة 35,000 قدم مربع ضمن طابقين كاملين في أبراج الفتان مارين الواقعة في قلب منطقة دبي مارينا وجي بي آر. وتوفر الصالة معدات رياضية حديثة عالية التقنية وتقدّم خدمات شاملة للياقة والصحة والنقاهة وإعادة التأهيل، مع الخدمة المجانيّة لركن السيارات. وينضم المركز الجديد إلى فروع النادي الثلاثة الكائنة في جي في سي وميدان بدبي ومجتمع الجادة في الشارقة.

ومع عضوياتٍ حصرية للبالغين ومنتجع صحي متميز وباقةٍ من المرافق الاستثنائية للنقاهة، يوفر ويلفِت مارينا تجربة راقية ضمن أعلى معايير الراحة والرفاهية انسجاماً مع نمط الحياة العصري النابض في المنطقة. ويضمن موقعه المميز ومواقف السيارات الواسعة وسهولة الوصول إليه عبر الترام رحلة لياقة بدنية عالمية المستوى تم تصميمها خصيصاً لتلبية متطلّبات جميع الأعضاء.

وفي سابقة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى نوادي اللياقة البدنية في الإمارات، تم دمج خدمات الصحة واللياقة والسبا والنقاهة وإعادة التأهيل ضمن رسوم العضوية، بما في ذلك أسرّة خاصة للتدليك بالتدفق الهوائي والتدليك المائي، وكبسولات خاصة للعلاج الفيزيائي مجهزة بأدواتٍ متطوّرة للاسترخاء، وحجرات ساونا، ومغاطس باردة، وغرف بخار لضمان التعافي بشكل أسرع والحصول على تجربة لياقة بدنية مبتكرة.

ويتضمن نادي ويلفِت مارينا كذلك مناطق متخصصة للتمارين المكثفة عالية الكفاءة (HIIT) والتمارين الوظيفية، بالإضافة إلى مساحة خارجية لألعاب القوى، وأستوديوهات خاصة للتمارين الجماعية وأجهزة الدرّاجات الثابتة، ومنطقة لتمارين الكارديو مجهزة بأحدث المعدات من علامات (Life Fitness SE4) و(Symbio)، ودراجة تمارين فري موشن. كما يضم النادي منطقة مخصصة للفنون القتالية المختلطة، ومنفذ بيع لعصائر بووست، وصالة خاصةً للأعضاء بإطلالات بانورامية أخاذة على المارينا. ويتضمن النادي أيضاً فرعاً لمطعم هنغري وولفز الحائز على الجوائز في الأكل الصحي، والذي سيقدّم مفهوماً صحياً جديداً لمرتادي النادي.

وفي تعليقه، قال جورج فلوكس، الرئيس التنفيذي لقسم الصحة واللياقة في أرادَ: "يضع ويلفِت مارينا معايير جديدة لعشاق اللياقة البدنية في إحدى أشهر المناطق السكنية في دبي، حيث يوفر تجربة راقية ومتخصصة للأفراد والمجموعات". وأضاف: "نتوقع أن يصبح النادي وجهة رائدة للياقة البدنية في دبي مارينا، وذلك بفضل توافر أحدث تقنيات اللياقة البدنية والخدمات المتميّزة للنقاهة وإعادة التأهيل".

جديرٌ بالذكر أنّ محفظة ويلفِت تضم حالياً 16,000 عضواً نشطاً ضمن مواقعها الستة القائمة. وقد حصد نادي ويلفِت جي في سي، الفرع المتكامل الأول للعلامة التجارية والذي يمتد على مساحة 75,000 قدم مربع، جائزة "أفضل نادي لياقة للعام" على مدى عامين، والتي يتم منحها للأندية المتميزة ضمن فعاليات جوائز سجلّ محترفي التمارين الرياضية (REP). ولدى العلامة التجارية فرعين متكاملين في منطقة ميدان بدبي والجادة في الشارقة، بالإضافة إلى صالات لياقة أصغر في مجتمعات أرادَ العصرية.

نبذة عن أَرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة. وتثري مجتمعات أرادَ المتكاملة تجربة قاطنيها حيث توفر للمالكين والمقيمين فيها جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة في مكانٍ واحد، بحيث تضمن لهم أسلوب حياةٍ فاخراً وسط بيئةٍ استثنائية.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعي التعليم والضيافة.

نبذة عن علامة ويلفِت

تأسست علامة ويلفِت في عام 2021، وهي شركة رائدة في مجال اللياقة البدنية مع أربعة مراكز لياقة متكاملة في قرية جميرا الدائرية وميدان والمارينا في دبي، ومجمّع مدار بالجادة في الشارقة. وتعدّ ويلفِت شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أرادَ، المطوّر العقاري الأسرع نمواً في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تشييد مجتمعاتٍ نابضة تلهم زوّراها وقاطنيها وتوفر لهم جميع وسائل الراحة والرفاهية في موقعٍ واحد.

وتفخر علامة ويلفِت بنموذجها المبتكر الذي يرتكز على الأعضاء، والذي يطمح إلى تعزيز النشاط البدني ضمن المجتمعات التي تخدمها. وتقوم علامة اللياقة البدنية الرائدة بذلك عبر توفير مراكز اللياقة البدنية عالية الأداء والتي تقدّم حزم عضوياتٍ مرنة تتضمن دروس التمارين الجماعية لجميع الفئات العمرية ومختلف المستويات.

وقد تم تجهيز جميع مراكز اللياقة البدنية التي تديرها علامة ويلفِت بباقةٍ من تقنيات اللياقة البدنية الأكثر تطوّراً في السوق، وذلك من أجل توفير نظام متقدّم لتتبع النشاط وتقييم الأداء.

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