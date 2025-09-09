الرياض، المملكة العربية السعودية- فتح فندق كيمبتون كافد الرياض أبوابه رسمياً في مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، معلناً عن بداية فصل جديد ومتميّز في عالم الضيافة في الشرق الأوسط. يحتضن هذا الفندق العصري الفاخر 212 غرفةً مصمّمةً بإبداع قلّ نظيره ويُعتبَر أوّل وجهة تنضوي تحت راية كيمبتون في المنطقة، حيث يطرح في قلب الحيّ الأكثر حيويةً بالرياض نهج العلامة الفريد الذي يدمج معايير الرقيّ مع اللمسات العفوية بتناغم تامّ، إلى جانب التصميم الأنيق والمساحات المثالية للتواصل الاجتماعي، ناهيك عن حفاوة الضيافة التي تضع الضيف في قلب كلّ تجربة.

تأسّست علامة كيمبتون في سان فرانسيسكو عام 1981 وتندرج في محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHGلتي تُعدّ واحدةً من العلامات الرائدة في مجال الضيافة، الرفاهية وأسلوب الحياة العصري. وسرعان ما أصبحت كيمبتون علامةً مشهورةً عالمياً بفنادقها المصمّمة بإتقان لتشكّل مراكز اجتماعية نابضة بالحيوية. يمثّل افتتاح فندق كيمبتون كافد الرياض خطوةً بارزةً في خطة التوسّع الاستراتيجية للعلامة في المنطقة، بحيث يلبّي الطلب المتزايد على التجارب الأصيلة التي تجمع ما بين الفخامة والإبداع التصميمي. وبإطلاق هذا المشروع، تتوسّع العلامة نحو الشرق الأوسط حيث تطرح رؤية جديدة وسبّاقة للضيافة في قلب المملكة.

يتألّف الفندق من 16 طابقاً وتنسجم فيه الأناقة العصرية مع الطابع العفوي الذي لطالما تميّزت به العلامة. فهنا، سيستكشف الضيوف مساحات مصمّمة بعناية فائقة لتلبية كافة متطلّباتهم، بدءاً من إمكانية الوصول إلى قطار الرياض عبر الجسر المعلّق، مروراً بحصائر اليوغا داخل الغرف و الأسرّة الفاخرة، وصولاً إلى الثلاجات الصغيرة المزوّدة بمأكولات محلّية. فسواء كنت مسافراً في رحلة عمل أو ترفيه، كن على ثقة بأنّك ستختبر في كلّ مرّة إقامةً مليئةً بالتجارب الخارجة عن المألوف والتي تعكس فلسفة كيمبتون المميّزة.

رحلة لا تُنسى إلى عالم الطهي في أربع وجهات استثنائية

يأخذ مطعم بوتانيكا ضيوفه في رحلة مذهلة إلى أحضان الطبيعة بعيداً عن ضغوطات الحياة اليومية. يضم هذا المطعم حديقة نابضةً بالحياة، حيث تتسلّل أشعة الشمس إلى المساحات الخضراء الغنّاء، فيما تعبق الأجواء بنفحات الأعشاب الطازجة الزكيّة وتحتفي الأطباق المحلّية التي يحلو تشاركها بجوهر التجربة. هنا، يتصدّر الفطور عالميّ المستوى قائمة الطعام، ويتحوّل المطعم خلال اليوم إلى ملاذ اجتماعي مريح. اكتشف نكهات تأسر الحواس وتدفعك إلى تذوّق طبق تلو الآخر.

يجسّد لاونج زيا الأناقة بأجمل صورها. يتباهى اللاونج بديكور داخلي لا يشبه سواه، حيث تضفي الإضاءة الدافئة وهجاً ذهبياً ينعكس على الأطباق المصممة بحرفية والجلسات الودّية حول مائدة الطعام. ويحضّر الطهاة كل طبق بدقة عالية ومهارة استثنائية، بدءاً من السلطات الشهية وصولاً إلى البيتزا والسندويشات.

تَعِدُ هذه الوجهة ضيوفها بتجربة آسرة تجمع ما بين الأناقة والبساطة والراحة. فسواء كنت تحتفل بمناسبة مميّزة أو تتلذّذ بأطباق رائعة برفقة الأحبّاء، كن متأكداً بأنّك ستمضي أمتع الأوقات بين أحضان لاونج زيا.

يشكّل كنزة مكاناً مثالياً للاستمتاع بتجربة طعام مميزّة في بيئة هادئة. تحتضن هذه الوجهة مسبحاً أنيقاً وتضيئها الفوانيس الخافتة وتقدّم قائمةً فريدةً من الأطباق التي يحلو تشاركها وسط أجواء ملؤها الراحة والدفء، بعيداً عن صخب العاصمة. فمن وهج ساعة المغيب حتى سكون الليل تحت ضوء القمر، تتحوّل الأجواء بانسيابية رائعة، ممّا يجعل مطعم كنزة جوهرةً خفيةً نادرةً تعمّها السكينة في قلب المدينة النابض بالحيوية.

يعِد مطعم ذا فينيل إمبر ضيوفه بتجربة متكاملة يستمتعون بها لحظةً بلحظة. يتمتّع المطعم بإضاءة خافتة تبعث دفئاً لا مثيل له في المساحة، حيث تأخذ إيقاعات أسطوانات الفينيل الضيوف في رحلة إلى الماضي الجميل. وهنا، لا يُعتبَر قسم الشواء مساحةً لتحضير الطعام فحسب، بل يشكّل ركناً نابضاً بالحياة في قلب المطعم. قُل إنّه مسرح حيّ تتلاقى فيه ألسنة النار والنكهات الشهية وسط أجواء مفعمة بالطاقة، ليختبر الضيوف تجربةً مناشدةً للحواس بكلّ ما للعبارة من معنى. كما يتمّ تحضير كافة الموكتيلات بمهارة استثنائية لإرضاء جميع الأذواق، فيما تتغيّر قائمة الأغاني بسلاسة تامة، من أنغام الجاز الهادئة إلى أنغام أكثر حيويةً مع تقدّم ساعات الليل. في مطعم ذا فينيل إمبر، تدعوك الأجواء الآسرة للبقاء أطول ممّا توقّعت.

تجربة تتجاوز حدود الطعام

يقدّم فندق كيمبتون كافد الرياض إقامة متكاملة في وجهة فاخرة ومواكِبة لأسلوب الحياة العصري. فهنا، يستطيع الضيوف الاسترخاء في الهواء الطلق بجانب المسبح، والحفاظ على لياقتهم البدنية في النادي الصحّي المجهّز بأحدث المعدّات، ناهيك عن استضافة الاجتماعات والفعاليات المميزة في المساحات المخصّصة لها داخل الفندق. وقد تمّ تصميم الفندق بعناية ليلبّي متطلّبات العمل والترفيه على حدّ سواء، بحيث يجمع ما بين الابتكارات التكنولوجية المتطورة والمساحات المرنة المناسبة لمختلف الفعاليات، بدءاً من اجتماعات مجالس الإدارة وصولاً إلى الاحتفالات الاجتماعية.

أمّا المرافق داخل الغرف فتشمل الأسرّة المريحة، ومساحات العمل الرحبة، والحمّامات الفاخرة، بالإضافة إلى اللمسات الفنّية التي تعكس تراث المدينة الثقافي العريق. وتضم كلّ غرفة مزايا كيمبتون المميّزة، بدءاً من حصائر اليوغا وصولاً إلى اللمسات المستوحاة من الثقافة المحلّية، لضمان تجربة مريحة تلبّي الاحتياجات الفردية وتبقى محفورة في الذاكرة.

وجهة عصرية في قلب الرياض

يتميّز فندق كيمبتون كافد الرياض بموقع استراتيجي في قلب مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، الوجهة الرائدة للأعمال وأسلوب الحياة في الرياض والتي تحتضن أبرز الشركات السعودية والمقرات الإقليمية لشركات عالمية مرموقة. ويستفيد الفندق من البنية التحتية المتطورة التي يوفرها كافد بما في ذلك شبكة الممرّات المعلّقة، والربط المباشر مع قطار الرياض، إلى جانب المعالم المعمارية الفريدة، والتي تشمل الأبراج الحائزة على الشهادة الذهبية للريادة في مجال تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) وخطوط القطار السابقة لعصرها. كما يتماشى تماماً مع رؤية المركز الرامية إلى تهيئة بيئة متكاملة تجمع ما بين الترفيه والعمل والإقامة. يمتدّ مركز الملك عبد الله المالي على مساحة 1.6 مليون متر مربّع ويضمّ أكثر من 90 شركةً، إلى جانب مجموعة من المساكن الفاخرة، والمتاجر والمطاعم، ممّا يجعله وجهةً عصريةً مزدهرةً تلبّي متطلّبات الزوّار القادمين في رحلة عمل أو ترفيه. وقد تم تصميم المركز ليكون أوّل مدينة عمودية في المملكة، بحيث يتيح الوصول إلى كافة المرافق الرئيسية خلال 10 دقائق سيراً على الأقدام، وإلى باقي أنحاء الرياض عن طريق القطار.

كما أنّ إطلاق هذا الفندق يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، إذ يعزّز محفظة المملكة من العلامات العالمية الرائدة في عالم الضيافة والمواكِبة لأسلوب الحياة العصري، فيما يلبّي الطلب المتزايد على التجارب الفندقية الفاخرة.

كما يستطيع ضيوف فندق كيمبتون كافد الرياض الاستفادة من مزايا برنامج الولاء IHG One Rewards، وهو برنامج ولاء رائد يتيح الحصول على أسعار حصرية ومكافآت قيّمة ومزايا فريدة عبر شبكة عالمية تضمّ أكثر من 6000 فندق.

وفي هذه المناسبة، صرّح ربيع البعينو ، المدير العام لفندق كيمبتون كافد الرياض، قائلاً: "نحن فخورون جداً بهذا الفندق المميز. ولا نعتبر هذا الإنجاز مجرّد افتتاح وجهة جديدة، إذ يُعَدّ أوّل فندق لكمبتون في المملكة، وأوّل فندق يفتتح في مركز الملك عبدالله المالي. ويسرّنا أن نبدأ فصلاً جديداً في مستقبل الرياض. نريد أن يشعر الضيوف في كلّ مرّة بأنّهم يأتون إلى مكان مألوف لخوض مغامرة جديدة. فنحن نوفّر مساحة مريحة ومميّزة حيث يحلو اكتشاف تجارب مذهلة وتشارك لحظات رائعة وصنع ذكريات سعيدة تشجّعهم على العودة".

ومن جهّته، صرّح سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، قائلاً: "يسرّنا استقبال أوّل فندق ينضوي تحت راية كيمبتون في الشرق الأوسط، في قلب مركز الملك عبد الله المالي. تشهد سوق الفنادق الفاخرة العالمية نموّاً ملحوظاً بلغ 103.93 مليار دولار أميركي في العام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 156.80 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030، مع توقّع ارتفاع عدد الغرف الفاخرة من 1.6 مليون إلى 1.9 مليون بحلول العام 2030. كما أنّ أهداف السياحة في إطار رؤية السعودية 2030 تُحدث نقلة نوعية في قطاع الضيافة، حيث تسعى المملكة إلى استقطاب 150 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030. وبصفته وجهةً رائدةً للأعمال وأسلوب الحياة الفاخر في الرياض، يشكّل مركز الملك عبد الله المالي موقعاً مثالياً لاحتضان فندق كيمبتون، إذ يقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المطاعم عالمية المستوى، والمتاجر والوجهات الترفيهية. ويأتي فندق كيمبتون ليرسّخ مكانتنا كوجهة استثنائية تتيح للمسافرين القادمين من مختلف أنحاء العالم الاستمتاع بأعلى معايير الضيافة العصرية واكتشاف كنوز المملكة".

نبذة عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG [المؤشّر: الرمز في بورصة لندن: IHG للأسهم العادية، الرمز في بورصة نيويورك: IHG لإيصال الإيداع الأميركي] هي شركة ضيافة عالمية تهدف إلى مواصلة تقديم أفضل تجارب الضيافة على الإطلاق.

تضمّ المجموعة 20 علامة فندقية بالإضافة إلى واحد من أكبر برامج الولاء الفندقية في العالم، برنامج الولاء IHG One Rewards الذي يضمّ أكثر من 145 مليون عضو. كما تملك ما يزيد على 6600 فندق شغّال في أكثر من 100 بلد، مع أكثر من 2200 فندق قيد التطوير.

الفخامة ونمط الحياة:

إكسبريس، فنادق ومنتجعات هوليداي إن، فنادق غارنر، فنادق أفيد.

الأجنحة: أتويل سويتس، ستايبريدج سويتس، نادي عطلات هوليداي إن، كاندلوود سويتس

الشركاء الحصريون: منتجعات إيبيروستار بيتشفرونت.

تُعتبر مجموعة فنادق إنتركونتيننتال ش.ع.م. الشركة القابضة في المجموعة وتم تأسيسها وتسجيلها في إنجلترا وويلز. يعمل حوالي 385 ألف شخص تقريباً في الفنادق والمكاتب التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال حول العالم.

نبذة عن فنادق ومطاعم كيمبتون

تنضوي فنادق ومطاعم كيمبتون تحت راية فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال العصرية الفاخرة، وتضم مجموعة عالمية من المطاعم والفنادق الأنيقة التي تتناغم مع نمط الحياة وتجمع بين التجارب الباعثة على التواصل الصادق والتصميم الآسر. تأسّست العلامة في سان فرانسيسكو عام 1981، وكانت من المجموعات الأولى التي أطلقت مفهوم الفنادق المتناغمة مع نمط الحياة في الولايات المتحدة، مقدّمة تجارب إقامة فريدة تتّسم بأسلوبها المميز، ولمساتها المرِحة، وخدمتها المصمّمة بعناية لكلّ ضيف.

تتولى كيمبتون اليوم إدارة أكثر من 75 فندقاً و100 مطعم واستراحة ولاونج في القارتين الأميركيتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وتُجسّد فنادقها، بتصاميمها المبهرة وتجاربها المتجذّرة في الثقافة المحلية، جوهر المدن التي تقع فيها، وتقدّم خدمة ضيافة نابعة من القلب بأسلوب مرح ومفعم بالحيوية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.kimptonhotels.com.

نبذة عن فندق كيمبتون كافد الرياض

يُعد فندق كيمبتون كافد الرياض أول وجهة تفتتحها علامة كيمبتون في المملكة العربية السعودية، حيث يطرح نهجها المميّز في الضيافة الصادقة والفخامة القائمة على التصميم، في قلب العاصمة السعودية. ويقع الفندق ضمن مركز الملك عبدالله المالي، ليشكّل وجهة جديدة نابضة بالحياة تلائم المسافرين في رحلات عمل واستجمام.

باعتباره الفندق الأوّل الذي يتم إطلاقه في مركز الملك عبدالله المالي، يجمع كيمبتون كافد الرياض بين التصميم العصري والخدمة المميّزة النابعة من القلب، ليمنح الضيوف تجربة إقامة أنيقة تُتيح لهم استكشاف المدينة على راحتهم. ويشمل غرفاً وأجنحة مصمّمة بعناية، مع وجهات طعام مبتكرة يشرف عليها فريق من الطهاة الحائزين على جوائز، إلى جانب مساحات ملهمة تعزّز التواصل والإبداع.

يعكس كيمبتون كافد الرياض جوهر العلامة العالمية وغنى البيئة المحلية ليقدّم تجربة إقامة شخصية في واحدة من أبرز الوجهات المواكِبة لنمط الحياة المعاصر في المنطقة.

نبذة عن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

