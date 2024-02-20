علامة زيوت "نور" التجارية الرائدة من مجموعة إفكو العالمية تتعاون مع مجموعة "بيئة" في قطاع الاستدامة لإعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وتحويلها لوقود حيوي

سيسهم جمع كل لتر من زيوت الطعام المستخدمة في توفير نحو 1000 لتر من المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إفكو العالمية الشركة متعددة الجنسيات والرائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعاونها مع مجموعة "بيئة" الرائدة في مجال الاستدامة والرقمنة بالمنطقة، لتسهيل المشاركة العامة في بلوغ مستهدفات صافي الانبعاثات الكربونية التي حددتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة من علامة زيوت "نور"، التجارية البارزة وتحويلها إلى وقودٍ حيويٍ بديل ضمن الجهود الرامية لتعزيز توجهات الاستدامة وممارسات إدارة النفايات.

وكانت علامة زيوت "نور" التجارية التي تأسست في العام 1985 بإطلاق زيت دوار الشمس، أول علامة تجارية تقدم زيوت طعام خالية من الدهون المتحولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وعززت منذ ذلك الحين حضورها لمساعدة المستهلكين في تبني أنماط صحية في الأطعمة، فيما تبذل حالياً ضمن استراتيجية مجموعة أفكو العالمية التي تنضوي علامة "نور" تحت مظلتها، جهوداً حثيثة في الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وبلوغ أهداف الأمن الغذائي، وهي الاستراتيجية التي تلتزم المجموعة من خلالها بإحداث تحول مستدام ومثمر وقابل للتطبيق في الأنظمة الغذائية، من خلال التطوير المستمر لممارسات سلاسل القيمة والحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلاً عن تحسين جودة حياة المجتمعات في المناطق التي تدير فيها عملياتها.

وبرزت توجهات إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة كموردٍ ينطوي على العديد من الفوائد في الجهود الرامية للحفاظ على البيئة وتلبية معاييرها، حيث يعمل تحويل هذه الزيوت المُستهلكة إلى مصدر فاعل للطاقة المتجددة، على تخفيف الاعتماد على مكبات النفايات للتخلص الآمن منها، إضافة إلى أنها ممارسة تضمن مستقبلاً أكثر استدامة وتناغماً مع البيئة.

وفي ذلك، قال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو العالمية: "لا شك في أن تعزيز الممارسات التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي يصب في صالح البيئة، أصبح أمراً متاحاً أكثر من ذي قبل، إذ سيكون بمقدور المستهلكين المساهمة في هذا التغيير من خلال إعادة تدوير الزيوت التي يستهلكونها وتحويلها بواسطة مجموعة "بيئة" المتخصصة في الاستدامة، إلى وقودٍ حيوي بديل، ولن يكون على المستهلك سوى الحصول على العبوة المخصصة لزيوت الطعام المستهلكة من ممثل شركة زيوت "نور" من أحد منافذنا المعتمدة وتعبئتها بالزيت المستخدم، ومن ثمّ وضعها في أحد الحاويات المخصصة لجمع الزيوت المستهلكة للحصول على عبوة زيت أخرى فارغة، ليضطلع المستهلك بدور حيوي في سلسلة الاستخدام والتدوير العالمية".

وأضاف بالقول: "تعد "نور" أحد أشهر العلامات التي تمتلكها مجموعة إفكو العالمية، فيما يشمل التزامنا بتحقيق رضا عملائنا، تضمين مجموعة من الممارسات المستدامة عبر كافة مراحل سلسلة القيمة، وهو ما يمثل خطوةً هامة في جهودنا الحثيثة نحو إيجاد مصادر طاقة نظيفة وأكثر تلبيةً للمعايير البيئية، بما يعزز من قدرتنا ومستهلكي منتجاتنا على توسيع آفاقنا في الابتكار وقيادة توجهات التغيير نحو مستقبل تكون فيه البيئة على رأس أولوياتنا في سبيل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي".

وتبدأ عملية إعادة التدوير بجمع زيوت الطعام المستخدمة بعد برودها في عبوات الزيوت المخصصة، حيث يقوم المستهلكون بتعبئة هذه العبوات بزيوت طعامهم المستخدمة ووضعها في أحد الأجهزة المخصصة التي توفرها مجموعة "بيئة"، والتي تتواجد حالياً في مواقع عديدة تشمل متنزه الشارقة الوطني والقرائن وجمعية أم المؤمنين النسائية ومنطقة الراشدية 3 وأبراج بحيرات جميرا في دبي، ومن ثم الحصول على عبوة جديدة فارغة لتعبئتها مرةً أخرى لإعادة تدويرها.

ومن جهته، قال رافييل سانجورجو لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة تنظيف": "نحن فخورون بالمشاركة في هذه الجهود التي تعكس التزامنا الراسخ بتحقيق غايات الاقتصاد الدائري وبلوغ مستوى صفر نفايات في المدن، وتزويد المستهلكين بحلول ذكية ومستدامة تعزز من قدرة الناس على المساهمة في تبني ممارسات أكثر استدامة وتناغماً مع البيئة. فمن خلال إعادة استخدام زيت الطعام المستخدمة، فإننا نوفر وقوداً حيويا بديلاً ونحافظ في الوقت ذاته موارد المياه، بما يصب في صالح تحقيق المستهدفات الوطنية والعالمية في خفض الانبعاثات الكربونية وجهود التصدي للتغيرات المناخية. ونتوقع من خلال تضافر الجهود التي تبذلها "نور" إلى جانب ممارسات عملائها، أن يتحول ما لا يقل عن 2000 مستهلك إلى استخدام عبوات زيوت الطعام المستخدم القابلة لإعادة التعبئة خلال السنة الأولى من هذه المبادرة، وهو ما يعادل توفير ما لا يقل عن مليوني لتر من المياه، كما نتوقع نمو هذا العدد بشكل كبير والتأثير إيجاباً على الجهود المبذولة لضمان مستقبلٍ أكثر استدامة ونظافة".

وتماشياً مع استراتيجية مجموعة إفكو العالمية ورؤيتها للاستدامة، فإن إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة لا يسهم في تقليل النفايات فحسب، بل أنه يمثل تصوراً جديداً للنفايات كمصدر ذو إمكانات كبيرة غير مستغلة، في خطوةٍ ستتحول معها زيوت الطعام المستهلكة إلى موردٍ حيوي يعزز من القدرة على إحداث تغيير إيجابي على البيئة والاقتصاد.

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نبذة عن مجموعة "إفكو" العالمية:

هي مجموعة عالمية خاصة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها. قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" و"حياة" و"سافانا"، بفضل وجود 95 منشأة في 50 دولة، حيث توفر +80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق. وتقدم إفكو قيمة استهلاكية تنافسية تصل إلى العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين.

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