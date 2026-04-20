المنامة، مملكة البحرين : أعلنت شركة عقارات السيف عن إطلاق المساعدة الذكية "سارة" عبر تطبيق الواتساب، في خطوة نوعية جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في الشركة، وتؤكد التزامها بتبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة العمليات التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستأجرين والشركاء عبر مختلف مشاريعها.

ويعد إطلاق "سارة" من أوائل المبادرات من نوعها في القطاع العقاري في مملكة البحرين، حيث يأتي كجزء من توجه استراتيجي متكامل يهدف إلى إعادة تصميم تجربة العمليات اليومية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والسرعة والمرونة في تقديم الخدمات.

وتم تطوير وتصميم "سارة" من قبل فريق بحريني من كوادر الشركة، بهدف دعم منظومة إدارة المرافق والعمليات التشغيلية، من خلال تسريع إجراءات معالجة تصاريح العمل، وأتمتة جمع البيانات وإدخالها في الأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تقليص زمن إنجاز الطلبات، وتحسين دقة التنفيذ، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، الأمر الذي يعزز من إنتاجية فرق العمل ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي.

وتوفر "سارة" قناة تواصل رقمية ذكية عبر الواتساب تتيح للمستأجرين والشركاء التفاعل وتقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع قدرة على الاستجابة الفورية لمختلف الاستفسارات التشغيلية، بما يعزز تجربة المستخدم ويضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، كما تم تطويرها لتتكامل بسلاسة مع أنظمة العمل القائمة، بما يدعم تدفق المعلومات ويعزز من سرعة اتخاذ القرار.

كما تسهم في إعادة تعريف آليات العمل اليومية من خلال تنظيم الطلبات وتوجيهها ومعالجتها بشكل منهجي، إلى جانب دعم بناء قاعدة بيانات تشغيلية دقيقة تُسهم في تحسين جودة المخرجات التشغيلية، وتعمل كوادر الشركة على تطوير "سارة" بشكل مستمر لتوسيع نطاق استخدامها وإضافة مزيد من القدرات الذكية التي تواكب تطور احتياجات العمل.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلاً: "يمثل إطلاق المساعدة الذكية "سارة" خطوة متقدمة ضمن استراتيجيتنا للتحول الرقمي، ويعكس توجهنا نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في كفاءة عملياتنا التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى جانب الاستثمار في الكوادر الوطنية، التي أثبتت قدرتها على تطوير وتنفيذ حلول تقنية متقدمة بما يعكس جاهزيتها لقيادة مسيرة التحول الرقمي داخل الشركة.".

وأضاف "ننظر إلى "سارة" كنقطة انطلاق نحو بناء منظومة رقمية أكثر تكاملاً ومرونة، وسنواصل تطوير قدراتها وتوسيع نطاق استخدامها بما يدعم فرق العمل ويعزز سرعة الاستجابة ويرتقي بتجربة المستأجرين والشركاء".

من جانبه، قال السيد يوسف رشدان، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة عقارات السيف، قائلاً: "تم تطوير "سارة" استناداً إلى فهم دقيق لاحتياجات فرق العمليات اليومية، حيث ركزنا على تبسيط الإجراءات وتحويلها إلى مسارات رقمية سلسة تحد من الاعتماد على المعالجة اليدوية، بما يضمن سرعة التعامل مع الطلبات ووضوح مراحل تنفيذها".

وأضاف "حرصنا كذلك على أن تكون "سارة" متكاملة مع الأنظمة التشغيلية القائمة، بما يتيح تدفق البيانات بشكل آني ودقيق، ويسهم في تحسين جودة المخرجات التشغيلية ودعم اتخاذ القرار، مع العمل المستمر على تطويرها لتواكب التوسع في احتياجات العمل وتعزز كفاءة الأداء اليومي".

وتواصل عقارات السيف من خلال هذه المبادرات الهامة الاستثمار في تطوير بنيتها الرقمية وتبني أحدث الحلول التكنولوجية، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل، ويرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري وإدارة الأصول في مملكة البحرين، عبر تقديم تجربة متكاملة قائمة على الابتكار والكفاءة والاستدامة.

