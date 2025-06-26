دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن إطلاق مشروعي عزيزي "أمير" وعزيزي "سكندر"، وهما مشروعان سكنيان عصريان يقعان في منطقة الفرجان التي تتميز بنموها السريع. ويمثل هذا الإطلاق المزدوج إنجازاً جديداً يعكس التزام عزيزي المستمر بالمساهمة في تطوير هذا المجتمع الحديث والمترابط.

ويمزج عزيزي "أمير" بين الحداثة والهدوء، حيث يقدم مجموعة من الشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم. ويقع المشروع على بُعد خطوات من خط المترو، وبالقرب من أهم مراكز الأعمال والترفيه في دبي، ما يجعله مثالياً للباحثين عن الراحة والرفاهية. ويتميز عزيزي "أمير" بتصميمه الخارجي العصري، ويشمل مرافق فاخرة مثل صالة رياضية حديثة، وسينما، ومساحات خضراء واسعة للمشي، وأحواض سباحة منفصلة للكبار والأطفال، ومنطقة ألعاب داخلية للأطفال، ومواقف واسعة للسيارات، وخدمات الأمن المتوفرة على مدار الساعة.

ويمثل مشروع عزيزي "سکندر"، الذي يُطلق هذا الأسبوع أيضاً، إضافة جديدة تُعزز محفظة عزيزي المتوسعة في منطقة الفرجان. ويتضمن المشروع 218 وحدة سكنية أنيقة موزعة على 12 طابقاً، تضم استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، تم تصميمها بعناية لتناسب أنماط الحياة العصرية. ويجمع المشروع بين التصميمات الداخلية الحديثة والعملية، ما يوفر تجربة معيشية متكاملة في بيئة حيوية ومناسبة للعائلات. ويشمل عزيزي "سکندر" مجموعة متنوعة من المرافق الحديثة، مثل صالة رياضية مجهزة بالكامل، وساونا، وغرفة بخار، وأحواض سباحة، ومناطق لعب للأطفال داخل وخارج المبنى، بالإضافة إلى سينما خاصة وقاعة متعددة الاستخدامات. ومع وجود مساحات تجارية في الطابق الأرضي، ومواقف مخصصة، وخدمات الأمن المتوفرة على مدار الساعة، يعكس المشروع التزام عزيزي بتعزيز حياة الأفراد من خلال تطوير مساحات معيشية مميزة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء بإطلاق أحدث مشاريعنا التطويرية في الفرجان، أحد أسرع المجمعات السكنية نمواً وجاذبيةً في دبي. وتم تصميم كل وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المعيشية المصممة بعناية، والتي توفر مرافق متنوعة وتتميز بمواقع استراتيجية. ولا تزال الفرجان من بين الأحياء الأكثر حيويةً في الإمارة، ونفخر بمواصلة التوسع في هذه المنطقة من خلال مشاريع تطويرية تتماشى مع رؤيتنا في تحسين جودة الحياة وخلق قيمة مستدامة."

ويتميز مشروعا عزيزي "أمير" وعزيزي "سكندر" بموقعٍ استراتيجي، حيث يقعا بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية ومحاور النقل الرئيسية في دبي. وسيستفيد السكان من قربهم من مدينة إكسبو دبي، ونخلة جميرا، ودبي مارينا، وابن بطوطة مول، بالإضافة إلى محطة مترو ديسكفري جاردنز.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان".

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