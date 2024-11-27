شهد الحفل الذي أقيم يوم 26 نوفمبر الجاري حضور أكثر من 12 ألفاً من أبرز الشخصيات والشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك ممثلون عن جهات حكومية، ووسائل إعلام، وشركات وساطة، ومؤسسات مالية، ومستثمرين، والعديد من المؤثرين والمشاهير

تجسد قصور موناكو البالغ عددها 109 قصور بداية لعصر جديد من الحياة الفاخرة على الواجهة المائيّة

قدمت المطربة اللبنانية وسيّدة الأعمال نانسي عجرم، عرضًا استثنائياً خلال الحدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، عن مشروع "قصور موناكو"، الذي يمثل إضافة جديدة لأسلوب الحياة الفاخر ضمن مشروعها "عزيزي ڤينيس" متعدد الاستخدامات في دبي الجنوب، والذي يقع بالكامل داخل بحيرة يُمكن السباحة فيها وتتميّز بلونها الأزرق الكريستاليّ وتعتبر إحدى أكبر البحيرات من نوعها في العالم. وتضم هذه المجموعة الحصرية 109 قصور مصممة خصيصاً لتقدم أسلوب معيشة بتصاميم مائيّة، محاطة بمساحات خضراء وإطلالات البحيرة المستوحاة من مدينة فينيسيا الإيطالية. وتتنوع هذه القصور لتشمل ثمانية أنماط معمارية فريدة، بدءاً من الطراز الملكي الكلاسيكي وصولاً إلى الطراز العصري، والمصممة وفق معايير استثنائيّة في التفرّد والتخصيص.

وقد تمّ الكشف عن هذه القصور خلال فعالية استضافتها "كوكا كولا أرينا" في سيتي ووك بتاريخ 26 نوفمبر 2024، والتي تميزت بعرض مميز من المطربة نانسي عجرم، بحضور أكثر من 12,000 شخص.

وتجسّد "قصور موناكو" من عزيزي الفخامة والخصوصية، حيث تدمج بين التصميم العصري والمناظر الطبيعية الاستثنائيّة التي توفر تجربة معيشية فريدة على الواجهة البحرية. وتتراوح مساحات الأراضي بين 10,000 و20,000 قدم مربع، فيما يضمّ كلّ قصر منها 6 إلى 8 غرف نوم، ويُمكن الاختيار بين أن تكون بدون أثاث أو مفروشة بالكامل مع لمسات استثنائية مثل الثريات، والألواح الجدارية، والسلالم المنحوتة. وتوفر هذه المنازل ذات الأربعة طوابق واجهات تطل على الطريق والبحيرة، بالإضافة إلى وصول مباشر إلى الشاطئ وشرفات واسعة. وتشمل المرافق الفاخرة حمام سباحة مزدوج، وشرفة على السطح، وسينما خاصة، وصالات، ومركز لياقة بدنية، ومنتجع صحي مع حمام تركي فضلًا عن مطابخ متعددة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص ذوي الذوق الرفيع.

وقال مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: "إن إطلاق قصور موناكو يُعدّ خطوة محورية في تعزيز مكانة دبي كمركز للعقارات الفاخرة. وقد صممت هذه القصور الراقية خصيصاً لتوفير تجربة سكنية استثنائية على الواجهة البحرية، ويُمثل هذا المشروع التزامنا بتقديم أسلوب حياة لا مثيل له، من خلال تصميمات معمارية فخمة ومساحات واسعة، مع باقة من مرافق الراحة المتميّزة. كما تُعدّ قصور موناكو بمثابة معيار جديد للتميز، مقدمةً للمستثمرين والمقيمين راحة وخصوصية مع لمسات من الرقي والانسجام مع الطبيعة في قلب دبي الجنوب."

وأضاف عزيزي: "نود هنا أن نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قيادته الحكيمة والمُلهمة التي تواصل تحفيزنا نحو تطوير أنماط المعيشة وتحقيق الرؤية الطموحة التي تسهم في تحسين حياة من يستثمرون ويعيشون هنا. ولن نكلّ أبداً عن دعم المسيرة التنموية لدبي ورؤيتها في أن تكون المدينة الأكثر جمالاً وتميزاً في العالم."

وسيضم مشروع "عزيزي ڤينيس" أكثر من 36 ألف وحدة في 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة وبلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة. وتكتمل عناصر "عزيزي ڤينيس"، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه.

ويُعتبر "الحيّ الثقافي" في دبي الجنوب من بين الميزات الرئيسة المخطط لها في مشروع "عزيزي ڤينيس"، والتي ستضم مجموعة من المرافق البارزة مثل دار الأوبرا والمسرح وقاعة المعارض وأكاديمية الفنون المسرحية. وقد صُمم هذا المشروع ليعكس المشهد الثقافي النابض بالحياة والمتنوع في دبي، ويهدف إلى جذب الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال المزج بين الفن والثقافة، سيعمل الحي الجديد كمركز حيوي، ما يثري تجارب كل من المقيمين والزوار في دبي الجنوب بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

وتَعِد مجموعة المرافق المميّزة في دبي الجنوب بتعزيز المشهد الفني للإمارة، بما في ذلك دار أوبرا تتسع لـ 2500 مقعد في قلب الحيّ، صممتها شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وتتميز بتصميم مستقبلي رائد وتكنولوجيا صوتية وبصرية متطورة لضمان تجربة فنية استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيضم الحيّ مسرحًا يتسع لـ 400 مقعد يوفر مساحة مرنة مناسبة لمجموعة متنوعة من العروض، مثل الدراما والكوميديا ​​وورش العمل الفنية والفعاليات الصغيرة. وتكمل هذه المساحات قاعة عرض كبيرة تتسع لما يصل إلى 2000 مشارك، مصممة لاستضافة معارض متنوعة كالأعمال الفنية التقليدية والإبداعات الرقمية المبتكرة. كما ستشمل المنطقة أكاديمية متخصصة للفنون المسرحية مكرسة لتطوير وصقل مواهب الفنانين الطموحين، وتلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل المشهد الثقافي النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة.

ويوفّر هذا المشروع كذلك بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

وسيحتوي المشروع على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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