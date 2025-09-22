دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروع "عزيزي لينا"، أحدث مشاريعها السكنية بنظام التملك الحر، في "داون تاون جبل علي". ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي بجوار المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، إحدى أكبر المناطق الحرة على مستوى العالم، والتي تضم أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ما يمنح المستثمرين والسكّان فرصة استثنائية للعيش في قلب مركز التجارة والأعمال العالمي في دبي.

ويقع مشروع "عزيزي لينا" في قلب "داون تاون جبل علي"، ويضم مجموعة متنوّعة من الوحدات السكنية الحديثة التي تشمل استوديوهات، وشققاً من غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. ويتميز المشروع بتصاميمه الداخلية الراقية، وتشطيباته عالية الجودة، وتخطيطه المدروس. كما يوفّر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل أحواض سباحة، وصالات رياضية منفصلة ومجهزة بالكامل للرجال والنساء، وصالة سينما خاصة، وقاعة متعددة الاستخدامات، وصالة ألعاب، ومنطقة لعب داخلية للأطفال، إضافة إلى مساحات تجارية، ومواقف سيارات، وخدمات أمنية على مدار الساعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الكشف عن مشروع "عزيزي لينا"، المشروع التطويري المميز الذي يتماشى مع رؤيتنا في تطوير مشاريع متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والسكان. وبفضل موقعه الاستراتيجي بجوار المنطقة الحرّة بجبل علي ومحطة المترو، وما يقدّمه من مرافق وخدمات عالمية المستوى، يشكّل المشروع محطة بارزة في مسيرتنا الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة الحضرية، وترسيخ معايير جديدة للحياة العصرية في دبي".

وبفضل اتصاله المباشر بشارع الشيخ زايد وقربه من محطة مترو دبي، يضمن مشروع "عزيزي لينا" أعلى مستويات الراحة وسهولة التنقل. كما يقع المشروع على بُعد دقائق فقط من أبرز الوجهات، بما في ذلك مرسى دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومدينة إكسبو دبي، ومطار آل مكتوم الدولي، ودبي باركس آند ريزورتس، وابن بطوطة مول، وداون تاون دبي. وبفضل موقعه المميز وسط أكثر من 100 شركة من شركات فورتشن 500 العالمية، يتيح المشروع للسكان فرصة العيش في أحد أكثر مناطق النمو الواعدة والغنية بالفرص في الإمارة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

