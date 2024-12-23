دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروعها الجديد " عزيزي رافي ". ويتكون هذا المشروع من مبانٍ سكنية عصرية تقع في منطقة الفرجان، التي تشهد نمواً ملحوظاً وتطوراً كبيراً. وتم تصميم مشروع " عزيزي رافي " ليكون تجسيداً مبتكراً للفن والهندسة المعمارية، حيث يوفر تجربة سكنية حضرية راقية بتصميمه الأنيق وخصائص الراحة الفريدة التي يتميز بها. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول سبتمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز مجتمع الفرجان من خلال توفير بيئة ديناميكية وملائمة للعائلات، تمزج بسلاسة بين الحداثة وروح الترابط.

ويشمل المشروع مجموعة متنوعة من الاستوديوهات والشقق التي تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، ما يجعله ملائماً لمختلف أنماط الحياة. ويتميز بتصميمه المعماري المعاصر والداخلي الأنيق، ويشمل مجموعة من وسائل الراحة مثل المسارات المحاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومحلات البيع بالتجزئة، ومقهى، وصالة رياضية متطورة، بالإضافة إلى مسابح منفصلة للكبار والصغار. كما يوفر المشروع مواقف سيارات فسيحة، وقاعة متعددة الأغراض، وخدمات أمن متاحة على مدار الساعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يُسعدنا أن نعلن عن إطلاق مشروع " عزيزي رافي "، وهو أحدث إضافة إلى مجتمع الفرجان المزدهر. لقد اعتمدنا على الابتكار والحرفية والتصميم الذي يركز على المجتمع كأسس شكلت رؤيتنا لهذا المشروع. وتعد منطقة الفرجان إحدى أكثر المناطق حيويةً في دبي، وذلك بفضل بيئتها المتميزة، وموقعها الاستراتيجي، وتصميمها الملائم للعائلات. نحن واثقون أن هذا المشروع سيعكس هذه الخصائص وسيساهم في تعزيز أنماط الحياة الحضرية للأجيال المقبلة. وبفضل تصميمه المعماري العصري ومرافقه الفاخرة، بالإضافة إلى موقعه الذي يتيح الوصول إلى أبرز مناطق المدينة بكل سهولة، سيوفر مشروع "Azizi Raffi" تجارب معيشية استثنائية تلبي احتياجات سكانه ومستثمريه الكرام."

ويمتاز مشروع "عزيزي رافي " بموقعه الاستراتيجي الذي يجعله متصلاً بالطرق السريعة الرئيسية في دبي. وسيستفيد السكان من قربه من المعالم السياحية البارزة مثل "مدينة إكسبو دبي" و"نخلة جميرا" ومول "ابن بطوطة" و"دبي مارينا"، بالإضافة إلى محطة مترو الفرجان القريبة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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