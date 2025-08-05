دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، مشروعها السكني الجديد "عزيزي أبراهام"، الذي يتميّز بموقعه الحيوي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والتي تعتبر مجتمعاً ومنظومة متكاملة للأعمال في الدولة.

ويُعد المشروع من بين المشاريع القليلة المتاحة للتملك الحر في المنطقة، ما يمنح المستثمرين فرصة فريدة لتملّك وحدات سكنية في قلب واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم وأكبر ميناء في المنطقة، مع إمكانية وصول مباشر إلى أبرز وجهات الأعمال والترفيه في دبي.

ويحظى "عزيزي أبراهام" بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، مع اتصال مباشر بمحطات المترو، ويوفّر سهولة وصول إلى وجهات رئيسية مثل ابن بطوطة مول، ودبي مارينا، ومدينة إكسبو، ومطار آل مكتوم الدولي. كما يستفيد من قربه من مقار أكثر من 100 شركة من الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن جلوبال 500"، ما يجعله مثاليًا للعائلات والموظفين الباحثين عن تجربة حياة معاصرة على مقربة من مراكز الأعمال.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بتصاميم خارجية أنيقة وتشطيبات داخلية عصرية ومرافق حصرية، تشمل أحواض سباحة على السطح، وسينما حديثة، ومركز لياقة بدنية متكامل، ومناطق ألعاب للأطفال، وغرف ساونا وجاكوزي وبخار، ومرافق مخصّصة للشواء، ومسارات للجري وركوب الدراجات وسط مناظر طبيعية خلابة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: "صُمّم مشروع "عزيزي أبراهام" بعناية ليتماشى مع احتياجات سكان دبي من مختلف الجنسيات. فهو يجمع بين الموقع الاستثنائي، ونمط الحياة المتكامل، وسهولة الوصول، ما يجعله نموذجاً فعلياً للعيش في قلب واحدة من أهم المناطق الحرة العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية."

ويُعد هذا الإطلاق امتدادًا لرؤية "عزيزي للتطوير العقاري" في توظيف أراضيها الاستراتيجية وتطوير مجتمعات سكنية واعدة في مختلف أنخاء الدولة، كما هو الحال في مشاريعها المتميزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

ومن المقرر إقامة حفل الإطلاق الرسمي يوم الخميس 7 أغسطس 2025، في فندق كونراد، قاعة الاحتفالات الكبرى (الطابق الثاني)، على شارع الشيخ زايد، من الساعة 9 صباحًا وحتى 7 مساءً، حيث سيُتاح للمستثمرين والمشترين فرصة حصرية للتعرّف عن قرب على هذا المشروع الجديد.

ويمكن زيارة صالة عرض "عزيزي للتطوير العقاري" في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد في دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.