· اكتمال 7 مبانٍ والانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 98%

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الوصول إلى مراحل متقدمة جديدة في أعمال البناء بمشروعها ريفيرا، مجمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية في قلب مدينة محمد بن راشد التي تقع على مقربة من مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي.

وسجلت المرحلة الأولى اكتمال عمليات البناء بنسبة إجمالية قدرها 98%، في حين وصلت معدلات الإنجاز في المراحل 2 و 3 و 4 إلى 90% و 65% و 21% على التوالي. ومن المتوقع اكتمال العمل فيها في الفترة بين الربع الثالث 2022 والأخير 2024.

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، ووجهة راقية لإطلالته على الواجهة البحرية، وتم التخطيط له بعناية ليضم 71 مبنى متوسطة الارتفاع، توفر مجتمعة ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وتعليقاً على تسارع وتيرة أعمال البناء، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: “يسرنا رؤية ثمرة جهودنا في ضمان سرعة البناء والجودة. ومن خلال الاختيار الدقيق للمقاولين والموردين، وشراء مواد البناء بأنفسنا مباشرة من الشركات المصنعة، تمكنا من زيادة سرعة البناء بشكل كبير، إلى جانب رفع معايير الجودة إلى مستويات أعلى. وبعد إنجازنا مؤخراً العديد من المباني في المرحلة الأولى، وإطلاق "ريف" الذي يمثل المرحلة الرابعة من ريفيرا، أصبح المخطط الرئيسي لمجمع الواجهة البحرية حقيقة قائمة على أرض الواقع، وسيسهم في تعزيز الحياة ورسم معالمها للأجيال القادمة".

وكانت عزيزي قد أطلقت خلال الأسبوع الماضي مشروعها "ريفيرا ريف" الأكثر فخامة ضمن ريفيرا. وسلمت الشركة 7 مبانٍ في المرحلة الأولى من ريفيرا، إضافة إلى كريك فيوز 1 الذي يضم 634 وحدة في مدينة دبي الطبية بقيمة 300 مليون درهم تقريباً. يستعد المطور الآن لبقية عمليات التسليم للعام الجاري 2022 التي تشتمل على 8,895 وحدة عبر 42 مشروعاً.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

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