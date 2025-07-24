دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق تقنيات جديدة تُركّز على العملاء، مُعزّزة بذلك التزامها بالفعالية والابتكار. وتشمل أحدث المبادرات تطبيقاً داخلياً مُصمماً خصيصاً لخدمة العملاء، وتطبيقاً موحداً للهواتف المحمولة، وحزمة تواصل سلسة، بالإضافة إلى الانطلاق الرسمي لتطبيق نظام SAP.

وتم تصميم منصة خدمة العملاء المطورة داخلياً لزيادة سرعة الاستجابة وتبسيط تفاعل العملاء عبر الأقسام، مع توقع تحسين الوصول ووقت الخدمة بنسبة تصل إلى 70%. بالإضافة إلى ذلك، يدمج التطبيق الجديد الذي أطلقته عزيزي الوظائف المتنوعة لمالكي المنازل والفرق الداخلية، ما يوفر وصولاً شاملاً للحسابات وتجربة تسجيل دخول موحدة. وتسهم هذه الأداة في تبسيط العمليات مع تقديم تحديثات فورية للمستخدمين، ما يقلل من الحاجة للتدخل اليدوي ويعزز مستوى الرضا بشكل عام.

وفي إطار انتقالها نحو نموذج اتصالات رقمية أكثر مرونة، قامت عزيزي بتطبيق نظام اتصالات جديد على مستوى المؤسسة مبني على تقنيات Avaya، والذي يتكامل بسلاسة مع Microsoft Teams. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام الآمن، القابل للاستخدام عبر عدة أجهزة، في تقليل تكاليف الاتصالات بنسبة تقارب 40%، مع تحسين كبير في التعاون الفوري بين الأقسام.

كما قامت الشركة بإطلاق مركز دعم خاص للعمالة لتسهيل عمليات الخدمة الداخلية ودعم موظفيها الذين يتجاوز عددهم 36,000 بشكل أكثر فعالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين أوقات الاستجابة للمسائل المتعلقة بالعمالة بنسبة تصل إلى 90%، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية التشغيلية وتمكين القوة العاملة.

وفي الوقت نفسه، بدأت عزيزي رسمياً تنفيذ نظام SAP في الأول من يوليو. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في عملية التحول الشاملة للشركة، حيث تُرسي أسساً للتميز التشغيلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة البيانات المركزية، وإمكانيات التوسع المستقبلية عبر أقسام التطوير والبناء والمبيعات وخدمة العملاء.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "يشكّل التحول الرقمي عنصراً رئيسياً للعمليات في عزيزي، وتعد هذه التقنيات الجديدة، بدءاً من منصة خدمة العملاء الداخلية إلى مجموعة Avaya ونظام SAP، عوامل تمكين أساسية في سعينا نحو التميز في القطاع العقاري، حيث تمكننا من تعزيز أنظمتنا، وتمكين فرقنا، وتقديم تجربة أكثر شفافية واستجابة لأصحاب المصلحة."

ومن خلال هذه المبادرات الرائدة، تواصل عزيزي للتطوير العقاري ريادتها في قطاع العقارات في دبي، حيث تُرسي معايير جديدة في تقديم الخدمات وتحسين العمليات والأداء.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.