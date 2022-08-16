المطور يتفق مع "نافكو" لتوريد أنظمة مكافحة الحرائق للمشروعين في مدينة محمد بن راشد

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن دخولها في شراكة مع "نافكو" لتوريد أنظمة مكافحة الحرائق عالية الجودة لمشروعيها ريفيرا وبارك أفينيو في مدينة محمد بن راشد التي تعد الوجهة الأكثر جاذبية في المدينة. وبموجب الاتفاقية التي تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم، ستوفر نافكو أجهزة إنذار المتطورة للحرائق والبطاريات المركزية والرشاشات وغرف المضخات وأنظمة فصل الحريق والطفايات وبكرات وخزائن الخراطيم.

وتجدر الإشارة إلى أن نافكو تشتهر بتوفير المعدات الرائدة في مجال مكافحة الحرائق وأنظمة الحماية منها وأجهزة الإنذار وأنظمة الطوارئ والأمن. ومع وجود فريق يتجاوز عدده 15,000 موظف، بما في ذلك 2,000 مهندس، وأكثر من 6 ملايين قدم مربع من مرافق التصنيع، تقوم الشركة حالياً بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: “تمثل السلامة جانباً حيوياً من عملياتنا، كما أنها تأتي في مقدمة الاعتبارات في أنشطة التطوير العقاري. ويسعدنا التعاون مع "نافكو"، أحد المنتجين والموردين الرواد العالميين في هذا المجال. وتقدم هذه الشركة أفضل أنظمة السلامة من الحرائق لجودتها العالية، كما نجحت في بناء سمعة قوية ومرموقة على نطاق واسع".

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما أنه وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 71 مبنى متوسطة الارتفاع توفر مجتمعة ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها، وتقع في وسط كافة مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.

وتم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

ويتألف "بارك أفينيو" من 372 وحدة سكنية و 29 مساحة للتجزئة، حيث يضم كل واحد من المباني الثلاثة صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة مجهزاً بالكامل. ويتقدم العمل بسرعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكيلية في "بارك أفينيو 1" بنسبة 84%، في حين وصلت أعمال الهيكل في "بارك أفينيو 2 و 3" إلى 96% و 97% على التوالي. وتمت زيادة إجمالي القوى العاملة لتصل إلى 340 فرداً لتعزيز سرعة أعمال البناء.

ويقوم تصميم مشروع عزيزي بارك أفينيو حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح الذي يسهل الوصول إليه، ليقدم ملاذاً خاصاً يتسم بالهدوء داخل المدينة، لاسيما وأنه سيكون محاطاً بالمساحات الخضراء. وتقع المباني الثلاثة على مقربة من عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول القادم، و "ميدان جراند ستاند" و "ذا تراك"، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي، ما يجعل منه مكاناً مثالياً للراغبين في الوصول إلى أبرز الوجهات في المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بالهدوء والإطلالات البانورامية التي يوفرها المشروع على أفق دبي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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