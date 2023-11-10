الشركة تنفذ مبادرات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة وزيادة الدقة وتطوير إدارة الأصول .. فضلاً عن أهداف أخرى

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – تحرز عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدماً سريعاً في رحلة التحول الرقمي، حيث تدمج العديد من حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وتعمل الأدوات الجديدة على رفع الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، وزيادة الدقة، ودعم إدارة الأصول، ما يضمن الارتقاء بالجودة لتقديم خدمة محسنة لشركائها، وتوفير الكثير من الفوائد للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. وكانت عزيزي قد طبقت بالفعل مجموعة من الأدوات المتطورة، مع وجود المزيد من الأدوات قيد التطوير حالياً، والتي سيتم نشرها قريباً.

وحققت الشراكة التي تم التوصل إليها مؤخراً بين عزيزي و "فريش سيرفيس" Freshservice نتائج رائعة، ومن أبرزها التحسن الملحوظ بنسبة 30% في أوقات الاستجابة ومعدلات إغلاق الحوادث في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالاعتماد على تنفيذ عمليات قوية للتغيير وإدارة المشاكل. وأدى إدخال خدمة "روبوت الدردشة" أيضاً إلى زيادة كبيرة في رضا المستخدمين بنسبة 60%.

وتوصل المطور إلى علاقة تعاون استراتيجي مع شركة "بيبول سترونغ" PeopleStrong لتعزيز عمليات الموارد البشرية، من خلال توفير بوابات الخدمة الذاتية والتفاعلات مع روبوت الدردشة للموظفين ضمن رحلة التحول الرقمي. وقام المطور بدمج مسار واجهة المستخدم لأتمتة العمليات الروبوتية، في خطوة أدت إلى تحقيق زيادة ملحوظة في الكفاءة بنسبة 50% وتقليل الأخطاء عبر إجراءات التوظيف والتأهيل المختلفة. وأدى دمج نموذج الإدارة في نظام تخطيط موارد المؤسسات إلى بتحسين إدارة الأصول وطرق استخدامها، على نحو يتماشى بسلاسة مع خطط النمو لدى عزيزي.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: “إننا ننطلق من التزامنا الثابت بالنمو المستمر كمطور يعتمد على التكنولوجيا، ويركز على مصالح شركائه. ومن خلال التوسع المستمر في رحلتنا للتحول الرقمي، سنواصل تقديم خدمات محسنة وأكثر كفاءة لكافة الأطراف المعنية، مع التركيز بشكل خاص على المستثمرين والمستخدمين النهائيين. ويمكننا ضمان تجربة سلسة وفعالة للجميع عن طريق زيادة إنتاجية موظفينا إلى الحد الأقصى، وتبسيط العمليات الداخلية والخارجية، وتسخير قدرات الحلول الرقمية المتقدمة. وسيسهم إطارنا القوي للابتكار في ضمان تميزنا التشغيلي، حيث نقوم بدمج الأدوات الرقمية المتطورة لمواجهة التحديات الحالية ورفع الكفاءة العامة. وفي الوقت ذاته، فإننا نركز أيضاً على الاستثمار في التدريب الشامل للموظفين لتعزيز كفاءتنا في التعامل مع المشهد الرقمي، باعتبار ذلك أحد المكوّنات المهمة التي تقوم عليها استراتيجيتنا للنمو. ونتوقع الكشف عن المزيد من قصص النجاح ضمن رحلتنا للتحول الرقمي في المستقبل القريب".

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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