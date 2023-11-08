عزيزي تشتري المزيد من المطابخ وخزائن الملابس والحمّامات ذات الجودة العالية من خلال اتفاقية موسعة، لستة مبانٍ في المرحلة الرابعة من ريفيرا بمدينة محمد بن راشد

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع شراكتها المستمرة مع الميرة للمطابخ (ذ.م.م.) لتوريد وتركيب المطابخ وخزائن الملابس والحمامات لستة مبانٍ في المرحلة الرابعة من مشروعها الرائد ريفيرا بمدينة محمد بن راشد.

وتعتبر الميرة شركة رائدة إقليمياً في مجال تصنيع المطابخ وخزائن الملابس والحمامات، ويمكنها إنتاج أكثر من 30,000 مطبخ و 200,000 خزانة سنوياً، مع توظيفها أعلى معايير الجودة التي تساعدها على منافسة المنتجات الأوروبية والتفوق عليها. وتستطيع هذه الشركة تلبية جميع الأذواق، من خلال توفيرها ما يزيد على ألف لون مختلف، فضلاً عن خيارات التصميم المتعددة، اعتماداً على فريقها من المهنيين المتخصصين، وخبراتهم الراسخة لأكثر من 41 عاماً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: :يسعدنا تعزيز علاقة التعاون القائمة مع الميرة للمطابخ، الشركة المحلية التي نشترك معها في الكثير من القيم، فضلاً عن كونها أحد أشهر الأسماء في هذه الصناعة، لتكون انعكاساً لروح علامتنا، بما يتناسب من الصفات الفريدة التي يمتاز بها ريفيرا. إن مهمتنا في عزيزي تهدف إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات لضمان قيمة حقيقية عالية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تجاوز وعودنا لهم".

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 75 مبنى متوسطة الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها.

وصمّم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق، بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى العديد من أبرز الوجهات في دبي. والجدير بالذكر أن عزيزي قد أكملت أكثر من 40 مبنى من أصل 75 مبنى في ريفيرا الذي يقع على مقربة من مشروع بارك أفينيو.

ويمكن زيارة معرض عزيزي للمبيعات في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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