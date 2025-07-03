

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجي مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف دعم برنامج "تملك العقار الأول"، وهو مبادرة تهدف إلى تسهيل امتلاك العقارات وتوسيع نطاق الاستثمار العقاري في جميع أنحاء دبي. وتتماشى هذه المبادرة مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات، وتعزز المسؤولية المشتركة والتلاحم بين الأفراد.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقدم شركة عزيزي للتطوير العقاري عروضاً حصرية للمشترين الجدد عبر منصة مخصصة تديرها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب توجيه المبيعات المباشرة للمشترين المهتمين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال إعادة توزيع هوامش عمولات الوساطة، ما يعزز القدرة على تحمل التكاليف والقيمة المقدمة.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: "يسعدنا التعاون مع أبرز الجهات الحكومية في دبي في هذه المبادرة الطموحة التي تنسجم مع رسالتنا في تمكين المشترين الجدد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والحضرية المستدامة للإمارة. ومن خلال تحسين إمكانية الوصول وتقديم أسعار تناسب الجميع، نساهم في تحويل المزيد من السكان إلى ملّاك منازل، وندعم نمو قطاع العقارات."

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم إماراتي، وزيادة معدلات تملك المنازل إلى 33%. ومن خلال توفير الدعم للأفراد الذين يشترون منزلهم الأول، يعزز البرنامج ثقة المستثمرين والمرونة الاقتصادية. كما يعزز تحويل المستأجرين إلى مالكي منازل الاستقرار الاقتصادي من خلال تشجيع التخطيط المالي طويل الأجل وبناء الأصول.

وأُقيم حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج "تملك العقار الأول" يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، وذلك في مقرّ دائرة الأراضي والأملاك بدبي. ويحظى البرنامج بدعم حملة ترويجية مشتركة تهدف إلى زيادة الوعي والتفاعل.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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