دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكتها مع شركة "إشارة للإتصالات والحلول الأمنية" المحليّة الرائدة في توفير حلول الاتصالات الآمنة. وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم "إشارة" بتوريد وتركيب نظام اتصالات "تترا" "TETRA" المتطور لـ"برج عزيزي"، ثاني أطول برج في العالم.

وتعمل "إشارة" تحت مظلة مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" في دبي، وتتميز بخبرتها الواسعة في نشر البنى التحتية للاتصالات عالية الأمان للمشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص على مستوى الدولة. وسيضمن نظام "تترا" اتصالات سلسة ومشفرة وعالية الموثوقية في جميع أنحاء "برج عزيزي"، ما يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز متطلبات السلامة والاستجابة للطوارئ عبر جميع مرافق البرج السكنية والفندقية والتجارية والترفيهية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نفخر بشراكتنا مع "إشارة للإتصالات والحلول الأمنية" الشركة الرائدة في مجال الاتصالات الآمنة، في "برج عزيزي"، حيث يتطلب هذا الصرح المعماري العالمي الذي صُمم لإرساء معايير عالمية جديدة في الهندسة والفخامة أنظمةً فائقة الجودة تتناسب مع حجمه وتفرده وتطوره. وستساهم هذه الشراكة في توفير اتصالات موثوقة ومتواصلة عبر جميع العمليات في البرج، ما يعزز من السلامة والأداء."

وتعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية التزام مجموعة عزيزي بتوفير بنية تحتية مبتكرة وجاهزة للمستقبل في جميع مشاريعها، ما يعزز من مكانة "برج عزيزي" كناطحة سحاب عالمية المستوى وأيقونة معمارية فريدة.

ومن المتوقع أن يُستكمل بناء البرج الذي يبلغ ارتفاعه 725 متراً بحلول عام 2028، وسيتكون من 131 طابقاً وسيشمل مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والمساحات الفندقية ومحلات البيع بالتجزئة والأماكن الترفيهية. وسيشغل قسم البيع بالتجزئة داخل البرج مركز تسوق فخم يضم معظم العلامات التجارية للأزياء الراقية، بينما سيشمل القسم السكني شققاً فاخرة تتنوع بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. ولكل 20 طابق من المساكن، تم تخصيص طابق للمرافق، يتضمن مجموعة من وسائل الراحة مثل حمامات السباحة، وساونا، وغرفة بخار، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى مركز يوغا وسبا وغرفة ألعاب تضم البلياردو والشطرنج وتنس الطاولة.

كما يتوفر مركز أعمال، ومنطقة لعب للأطفال، وسينما، ومطعم، ومقهى، وسوبر ماركت. وفي الطابق العلوي، ستتوج الشقق الفاخرة بشقق بنتهاوس فائقة الفخامة، تتراوح من وحدات بغرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، مع إمكانية الوصول الحصري إلى جميع وسائل الراحة. كما ستتضمن الردهات المنفصلة توفير الخصوصية للمقيمين في الشقق ووحدات البنتهاوس.

وفي قمة هذا البرج المذهل، يقع فندق سبع نجوم يتكون حصرياً من أجنحة فاخرة، ليصبح معلماً سياحياً بارزاً يرفع معايير الفخامة في دبي إلى آفاق جديدة. وتم استلهام تصميم الفندق من سبع ثقافات متنوعة تشمل العربية، والصينية، والفارسية، والهندية، والتركية، والفرنسية، والروسية، ما يوفر للضيوف تجربة فريدة من نوعها في الراحة والضيافة. وسيضم الفندق مجموعة من المطاعم المستوحاة من كل واحدة من هذه الثقافات، مع وجود مطعم إماراتي أصيل ليكون أحد أبرز التجارب داخل البرج. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الفندق قاعة فاخرة ونادٍ شاطئي.

وسيحقق "برج عزيزي" مجموعة من الأرقام القياسية العالمية، حيث سيضم أعلى منصة مراقبة في الطابق 130، وأعلى ردهة فندق في الطابق 111، وأعلى ملهى ليلي في الطابق 126، وأعلى مطعم في الطابق 122، بالإضافة إلى أعلى غرفة فندقية في الطابق 118. وعلاوة على ذلك، سيتضمن البرج متحفاً خاصاً في قمته، يعرض تسلسل تطور المبنى ويكرم الشخصيات البارزة التي ساهمت في إنشائه من خلال معارض متعددة الوسائط تشمل الصور، والفيديوهات، والرسومات.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري :

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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