في حفل أقيم برعاية وزير "الموارد البشرية "

حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني (anb) عبيد عبدالله الرشيد على "جائزة العمل" في مسار" أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة" تقديراً للدور المتميز الذي اضطلع به في مجال قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز نسب توطين الوظائف، وتأهيل القيادات الوطنية في قطاع الصناعة المصرفية السعودية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة من "جائزة العمل" تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والذي تنافست على جوائزه الـ27، نحو 88 ألف منشأة في القطاع الخاص.

وسلم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجائزة للأستاذ عبيد الرشيد، خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك عبدالله المالي مساء الأربعاء الماضي بالرياض بحضور عدد من الوزراء، يتقدمهم معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الإعلام سلمان الدوسري، إلى جانب قادة القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء اختيار الرشيد لتكريمه بهذه الجائزة من بين منشآت القطاع المصرفي السعودي وسائر المنشآت العملاقة الأخرى، عطفاً على التحول النوعي الذي شهده البنك منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي متمثلا في الاستثمار برأس المال البشري وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها، وتحفيز بيئة العمل الداخلية، والارتقاء بنسب الموظفين السعوديين التي ارتفعت من 93% في عام 2020 وصولاً إلى 96% في عام 2023.

ووصفت وزارة الموارد البشرية الرشيد بالقائد الملهم، وذكرت في حساب "جائزة العمل" على موقع "إكس": "وراء كل منشأة متميزة، تبنت نماذج عمل مبتكرة وحققت نجاحات ملحوظة، قائد ملهم وفي جائزة العمل، إذ نفخر بالإعلان عن الفائزين في مسار الرئيس التنفيذي، وهو الاستاذ عبيد الرشيد"

من جانبه، أبدى الرشيد فخره واعتزازه بالجائزة، قائلاً: "فخورون بهذه الجائزة المرموقة التي تأتي تتويجاً لجهود فريق العمل لدى البنك بكافة قطاعاته، ممن أسهموا بتطوير وتأهيل بيئة العمل لتكون الأكثر جاذبية والأعلى قدرة على تحفيز المهارات، وتعزيز الاستثمار بالعنصر البشري الذي نعتبره الأثمن في أصولنا، مع عزمنا على المضي قدماً في تنمية وتطوير كوادرنا البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030".

يشار إلى أن البنك العربي الوطني قد تبنّى استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز معدلات توطين الوظائف وتأهيل القيادات المصرفية السعودية لديه، وسجل البنك ارتفاعاً في عدد الكفاءات الوطنية المصرفية التي تشغل المواقع القيادية بالبنك بنسبة 99% فيما سجلت المرأة السعودية حضوراً متواتراً من بين نسبة الموظفين العاملين لدى البنك بنسبة بلغت %23، كما اسهم البنك بتوفير 58 ألف فرصة تدريبيه ضمن مبادرة "وعد" بالإضافة الى تبنيه عدداً من البرامج ًالتأهيلية بالشراكة مع أفضل مراكز التدريب العالمية لتأهيل الشباب السعوديين من كلا الجنسين.

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