استكشاف إمكانية تسليم ما يصل إلى 200 طائرة كهربائية وخدمات ذات الصلة بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي على مدار السنوات القادمة.

مذكرة التفاهم الجديدة تستند إلى رؤية السعودية 2030 وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

سانتا كروز، كاليفورنيا وجدة، المملكة العربية السعودية - أعلنت عبداللطيف جميل، شبكة الأعمال المتنوعة التي تنشط منذ 80 عاماً، وشركة جوبي أفييشن، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JOBY)، التي تعمل على تطوير مركبات الأجرة الجوية الكهربائية لتلبية احتياجات الركاب، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتاحة لعقد اتفاقية توزيع طائرات جوبي الكهربائية في المملكة العربية السعودية.



ويستند هذا الإعلان إلى الشراكة الاقتصادية بين الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مشترك في مجاليّ التنقل والابتكار. ومن المتوقع أن يتم تسليم ما يصل إلى 200 طائرة من طائرات جوبي والخدمات ذات الصلة بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي خلال السنوات القادمة. كما يتطلّع الطرفان إلى استكشاف فرص إضافية لتحقيق النمو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.



وتتشارك عبداللطيف جميل وجوبي رؤى متكاملة وطويلة المدى لإحداث نقلة نوعية في مستقبل قطاع التنقل من خلال تطوير حلول تنقل تتميز بأعلى مستويات النظافة والأمان والكفاءة بأسعار معقولة، مما يرتقي بتجربة الركاب ويساهم في الحفاظ على البيئة. وقد شاركت عائلة جميل في جولة التمويل من السلسلة سي لجوبي، والذي كان بقيادة شركة تويوتا للسيارات.



ويمثّل البيع المباشر للطائرات، من خلال شبكات الأعمال المتنوعة، مثل عبداللطيف جميل، إحدى ركائز استراتيجية جوبي للتسويق التجاري. كما تعتزم جوبي امتلاك وتشغيل الطائرات وخدماتها مباشرة في أسواق معينة، مثل الولايات المتحدة، إلى جانب عقد شراكات لإدارة عمليات مماثلة في أسواق أخرى، مثل اليابان.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوبين بيفريت، المؤسس والرئيس التنفيذي لجوبي: "يتمحور هذا التعاون حول إطلاق الخدمات الأمريكية الرائدة في مجال التنقل الجوي الكهربائي في أنحاء العالم. ويسعدنا التعاون مع عبداللطيف جميل من أجل العمل على إرساء حلول مستقبلية أكثر نظافةً وأماناً وكفاءة. ونثق بأننا اخترنا الشريك الأبرز الذي سيساعدنا على إطلاق العنان لإمكانات السفر الجوي في المنطقة".



ومن جانبه، قال حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية: " تشهد المملكة تحولاً نحو مرحلة جديدة في قطاع التنقل، والتي ترتكز على مفاهيم التنقل المتوفر عند الطلب والمشاركة والتواصل والاستدامة. وتُعد طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية(eVTOL) عنصر بارز في سياق هذا التطور. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع جوبي لدعم تحول قطاع التنقل في المملكة. ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع مرور 70 عاماً على توزيع عبداللطيف جميل للسيارات مركبات تويوتا في المملكة، وهي مستثمر استراتيجي في شركة جوبي".



وتركز المرحلة الأولى من التعاون بين جوبي وعبداللطيف جميل على تلبية احتياجات السوق في المملكة، حيث تتمتع عبداللطيف جميل بحضور واسع، فضلاً عن شبكة هامة وخبرة تشغيلية عميقة. ومن المقرر أن يعمل الطرفان على استكشاف آفاق التعاون في مجاليّ التوزيع والمبيعات، وإطلاق خدمات مركبات الأجرة الجوية المحلية، بما في ذلك إنشاء خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والإصلاح والتجديد، وتدريب الطيارين.



يُذكر أنه تم تصميم طائرة جوبي المأهولة والكهربائية بالكامل لنقل أربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، مما يوفر تنقلاً عالي السرعة وخالي من الانبعاثات مع مستويات أعلى من الراحة مقارنةً مع المروحيات التقليدية. وتُخطط شركة جوبي لنقل أول ركابها في دبي عام 2026.



ونظراً لأهمية قطاع التنقل في مسيرة التحول الحضري الطموحة للسعودية، يهدف هذا التعاون المشترك إلى دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في مختلف أرجاء المملكة وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين السعوديين، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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