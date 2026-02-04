المبادرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز العمل الحر وتوفير مصادر دخل مستدامة ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت عبداللطيف جميل للتمويل، الرائدة في حلول وخدمات التمويل المبتكرة ويشرف عليها البنك المركزي السعودي، مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية، تهدف إلى مناقشة وبحث فرصة إنشاء وإدارة محفظة تمويلية متخصصة، تُعنى بتمكين المواطنين السعوديين من الاستفادة من فرص العمل الحر في مجال النقل التشاركي عبر التطبيقات الذكية.

تؤكد هذه المذكرة التزام عبداللطيف جميل للتمويل كجهة مرخصة وموثوقة في مجال الحلول التمويلية المتخصصة، وبنك التنمية الاجتماعية كجهة رائدة في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي، بتوفير حلول تمويلية مبتكرة ترتكز على تيسير وصول المواطنين إلى هذه الحلول ودعم مجال النقل التشاركي.

تنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توسيع فرص العمل الحر، وتمكين الأفراد من الحصول على مصادر دخل مستدامة، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أثراً اجتماعياً واقتصادياً ملموساً.

لمحة حول عبداللطيف جميل للتمويل

تلتزم عبداللطيف جميل للتمويل، التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوقة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز تمكين العملاء ويلبي احتياجات سوق التمويل المتطورة. وفي عام 2024، نجحت في تخطي حاجز 3.5 مليار ريال سعودي في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال برنامج "باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر"، حيث دعمت أكثر من 283,000 رائد أعمال ومنشأة صغيرة حتى الآن.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.aljfinance.com]

