إحدى أبرز الأعمال المتنوعة دوليًا في المنطقة ستستخدم تحليلات AWS والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع الابتكار في المنتجات وتبسيط عمليات الأعمال

أمازون ستستخدم حلول الطاقة المتجددة التي توفرها "فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة" (FRV)، التابعة لعبداللطيف جميل للطاقة كجزء من الالتزام بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في العمليات بنسبة 100%

دبي: أعلنت أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة Amazon.com، اليوم عن اختيارها من جانب عبداللطيف جميل"، وهي شبكة من الأعمال الدولية المتنوعة والتي تنشط منذ حوالي 80 عاماً، مزوداً للخدمات والحلول السحابية لدفع التحول الرقمي والابداع عبر مجالات أعمال عبداللطيف جميل الأساسية – التنقّل والطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية.بالإضافة الى اتفاقيتها مع أمازون ويب سيرفيسز، ستوفر "فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة"، والتي هي جزء من عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية ("عبداللطيف جميل للطاقة") طاقة نظيفة لتشغيل عمليات أمازون.

وتعمل عبداللطيف جميل على بناء برنامج شامل للتحليلات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي المدعم بخدمات أمازون ويب سيرفيسز السحابية، وذلك بهدف تطوير وطرح التطبيقات الجديدة على نحو أسرع في مجموعة واسعة من القطاعات. وستعتمد عبداللطيف جميل على خدمات أمازون البسيطة للتخزين من مثل (Amazon S3)وAWS Lake Formation لاستيعاب البيانات المالية وفهرستها وتأمينها، وإتاحتها لجميع وحدات أعمالها وذلك للمساعدة في تحديد أوجه التحسينات التي يمكن إجراؤها في العمليات وتقديم خدمات أفضل للعملاء. وستستخدم عبداللطيف جميل ايضاً Amazon Bedrock، وهي خدمة تعمل على توفير النماذج التأسيسية عبر واجهة برمجة التطبيقات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي ستساعد مصنّعي السيارات على تقديم تجارب رقمية مذهلة لصالات العرض والارتقاء بمستوى التجارب داخل السيارة مع تقليل تكاليف التطوير.

كجزء من تركيزها على المسؤولية البيئية، أحرزت عبد اللطيف جميل تقدماً ملحوظاً على صعيد أهداف خفض الانبعاثات الكربونية من خلال ترحيل أعباء العمل الخاصة بأنظمة تقنية المعلومات المحلية إلى سحابة "أمازون ويب سيرفيسز" مما قلل من انبعاثات الكربون لديها.

وستوفر "فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة" (FRV) التابعة لشركة عبداللطيف جميل العالمية للطاقة والبيئة القابضة ذات المسؤولية المحدودة ("عبداللطيف جميل للطاقة")، حسب ما تنص عليه الاتفاقية الثانية إمدادات الطاقة النظيفة من خمس محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا لدعم عمليات أمازون. وتُعد واحدة من هذه المحطات قيد التشغيل حالياً، ومن المقرر الانتهاء من المحطات الأربعة المتبقية خلال عام 2024. ويُتوقّع أن تولّد محطات الطاقة الشمسية مجتمعةً أكثر من 1.5 تيرا واط ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً، وهي كمية كافية لتوفير إمدادات الطاقة لأكثر من 400 ألف منزل في أوروبا.

قال محمد الشعارة، المدير العام للمعلومات والقنوات الرقمية لدى عبداللطيف جميل: "تواصل عبداللطيف جميل جهودها لتسريع رحلة تحولها الرقمي إيماناً منها بدور الرقمنة في بناء مستقبل أكثر استدامة على المدى الطويل. وستتمكن عبداللطيف جميل من خلال تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وعملياتها الأساسية عبر حلول أمازون ويب سيرفيسز، من الارتقاء بتجارب العملاء كمحور أساسي لاستراتيجيتها بما يسهم في خلق المزيد من القيمة وخفض التكاليف ودفع عجلة الابتكار عبر أعمالها".

وبدوره قال فيرناندو ساليناس، المدير العام ل "فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة إيبيريا":" "تهدف فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة إلى تسريع وتيرة الابتكار وتطوير الحلول التي يمكن أن تجعل الطاقة المتجددة في متناول الجميع. وسيمكننا هذا التعاون الاستراتيجي مع أمازون من مواصلة المساهمة في دعم جهود إزالة الكربون من قطاع الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بما يسهم بتعزيز الاستدامة البيئية ودفع عجلة التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للأجيال القادمة".

ومن جهته قال ياسر حسن، المدير العام للقطاع التجاري لدى أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يسرنا التعاون مع عبداللطيف جميل التي تلتزم دوماً بإجراء تحسينات مستمرة وتحولات إيجابية في نماذج أعمالها، والمساهمة في دعم رحلتها نحو تسريع وتيرة الابتكار وبناء مستقبل أكثر استدامة. وسنتمكن من خلال هذا التعاون لتنفيذ استراتيجية التحول السحابي لعبداللطيف جميل والاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، من تحقيق التقدم الكبير نحو أهدافنا المشتركة المتمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية وبناء مستقبل رقميّ وأكثر استدامة".

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نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز

تواصل أمازون ويب سيرفيسز منذ العام 2006 تعزيز ريادتها في توفير أكثر عروض الخدمات السحابية شمولاً واعتماداً على مستوى العالم. وتعمل الشركة باستمرار على توسيع خدماتها لدعم جميع العمليات وأعباء العمل السحابية تقريباً، حيث تضم محفظة خدمات الشركة الآن أكثر من 200 خدمة كاملة الميزات للحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والتحليلات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والاتصالات المتنقلة، والحلول الأمنية، إضافة إلى تقنيات وحلول الواقع الهجين والافتراضي والمعزز، وحلول وسائل الإعلام فضلاً عن خدمات تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها من 102 منطقة لتوافر خدمات تتورع في 32 منطقة جغرافية حول العالم، مع خطط معلنة لإطلاق 12 منطقة إضافية لتوافر الخدمات وأربع مناطق أخرى لأمازون ويب سيرفيسز في كل من كندا وماليزيا ونيوزيلندا وتايلاند. ويثق ملايين العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نمواً والمؤسسات الكبرى والجهات والهيئات الحكومية الرائدة – في سحابة AWS نظراً لما توفره من مزايا فريدة تسهم في دعم أنظمة البنية التحتية والارتقاء بمستوى مرونة العمليات والمساعدة في خفض التكاليف. لمعرفة المزيد حول AWS، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني aws.amazon.com.

لمحة حول عبداللطيف جميل

عبداللطيف جميل هي شبكة من الأعمال الدولية المتنوعة والتي تنشط منذ حوالي 80 عاماً. تمتد أنشطتها عبر قطاعات التنقل والخدمات المالية، والطاقة، والخدمات البيئية، والصحة. تُعد عبداللطيف جميل شريكاً موثوقاً يحظى بشبكة من العلاقات المتينة ويلتزم بمواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية والأعمال التجارية والتكنولوجيا والمجتمع. تتمتع عبداللطيف جميل بحضور قوي في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة alj.com؛ البريد الالكتروني media@alj.ae.

لمحة حول عبداللطيف جميل للطاقة

تأسست عبداللطيف جميل للطاقة في عام 2012، وتُعد حالياً شركةً مستقلة ورائدة في مجال إنتاج الطاقة ومزود خدمات رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تقدم خدماتها في 16 دولةً في مختلف أنحاء العالم، وتشمل إمكاناتها المتطورة مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وحلول إنتاج الطاقة من النفايات والحلول البيئية، بما في ذلك تحلية المياه ومعالجة المياه والصرف الصحي.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alj.com/energy

لمحة حول فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة

تُعد فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، إحدى الشركات التابعة لعبداللطيف جميل للطاقة، شركة رائدة عالمياً في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وشهدت فوتواتيو تطوراً كبيراً من تطوير مشاريع الطاقة إلى شركة مستقلة ومختصة بإنتاج الطاقة، بما ينسجم مع هدفها لمواصلة مسيرة الريادة في إرساء مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وتسعى فوتواتيو لتكون المنصة الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث قامت بتسريع نموها من خلال الاستفادة من عوائد أنشطتها التجارية ومساهمات الجهات المعنية وتدوير الأصول عن طريق بيع حصص الأقلية. وتعتزم فوتواتيو الاستثمار بمبلغ يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي بهدف مضاعفة إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي نفذتها من 2 جيجاوات في عام 2021 إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2024.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: frv.com

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سلام فيصل

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