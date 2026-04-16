مسقط – أعلن ظفار الإسلامي - نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- عن نقل فرعه في مجمع الياسمين إلى مبنى مكاتب إيليت الواقع على طريق خدمات الخوير ومقابل شارع الوزارات، وذلك في إطار سعيه المستمر لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق خدماته المصرفية الإسلامية بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

ويتميز الموقع الجديد بالحيوية وسهولة الوصول إليه وقربه من المناطق السكنية والتجارية، بما يُوفّر تجربة مصرفية أكثر مرونة وسلاسة للزبائن، ويُعزز من مستوى الخدمة المقدمة للأفراد والشركات.

وأوضح خليل بن جمعة المصلحي، رئيس شبكة الفروع في ظفار الإسلامي أن نقل فرع الخوير إلى مبنى مكاتب إيليت على طريق خدمات الخوير ومقابل شارع الوزارات إلى توفير بيئة مصرفية حديثة تواكب احتياجات زبائننا، وتعكس التزامنا بتقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأعلى مستويات الجودة.

وقال المصلحي: سيواصل الفرع بعد انتقاله تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، وتمويل الأفراد والمؤسسات، إلى جانب خدمات الحسابات والاستثمار، وذلك ضمن بيئة مصرفية حديثة وتجهيزات متطورة تواكب تطلعات الزبائن.

ويؤكد ظفار الإسلامي من خلال هذه الخطوة التزامه بتطوير شبكة فروعه وتحسين تجربة الزبائن، بما يتماشى مع استراتيجيته الهادفة إلى توسيع خدمات الصيرفة الإسلامية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.

وكان ظفار الإسلامي قد وسع شبكه فروعه لتشمل 30 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، ليُقدم من خلالها منتجاته لكافة فئات المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر و الشباب والسيدات إلى رواد الأعمال وحاملي بطاقات الرفعة والريادة لتلبية متطلباتهم المصرفية المتنوعة. كما يحرص ظفار الإسلامي على مواكبة التغيرات العديدة التي تطرأ على قطاع الصيرفة الإسلامية لتقديم حلول مصرفية تتميز بطابع الابتكار وتتوافق مع أعلى معايير الجودة والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى استثماره في الخدمات المصرفية الرقمية، مُحسّنًا بذلك تجارب الزبائن من خلال تطبيقات الهاتف النقال، وأنظمة الدفع الإلكترونية.

