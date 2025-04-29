تقدم المقاعد الجديدة تجربة مميزة واكثر راحة لضيوف طيران ناس وسيتم توفيرها نهاية العام الجاري

تهدف لتطوير تجربة المسافر وتعزيز ريادة طيران ناس في المنطقة ومكانته العالمية

تصميم جديد للمقعد بمساحة أوسع وراحة أكثر وتقنيات مخصصة للأجهزة المحمولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، اتفاقية مع شركة سافران العالمية الرائدة في تصنيع مقاعد الطائرات، لتجهيز طائراته الجديدة من طراز A320neo بأحدث جيل من المقاعد، والذي يرسي معايير جديدة للراحة في الطيران الاقتصادي.

تم الكشف عن مزايا المقاعد الجديدة خلال مشاركة طيران ناس في معرض سوق السفر العربي، الذي يعُقد في دبي من 28 أبريل إلى 1 مايو، بحضور رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، ، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Safran Seats France كوينتين مونييه.

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد مقصورات طائرات طيران ناس بمقاعد جديدة سيتم تصميمها خصيصًا له، وتشمل تزويد مقاعد الدرجة الاقتصادية بخصائص مميزة، مع تصميمات ذكية للوسائد وتقنيات حديثة، مما يزيد من راحة الضيوف، حيث يشغل طيران ناس طائرات A320neo على رحلات تصل مدتها إلى 6 ساعات، وتتناسب المقاعد الجديدة مع الرحلات الطويلة والمتوسطة.

ومع التسليم المقرر في نهاية العام الجاري 2025، ستحتوي كل طائرة على 174 مقعداً جديداً توفر مستوى مميزًا من الراحة والخصوصية والرفاهية. ستحتوي مقاعد الدرجة الاقتصادية على حامل للأجهزة الالكترونية المحمولة (PED) ومنفذ لنظام الإمداد بالطاقة يتوافق مع وصلات USB-A و USB-C (شحن بقدرة 60 واط)، ومساحة لتخزين الكتب والصحف، ومشجب معطف، وحامل أكواب. وعلاوة على ذلك، ستتميز مقاعد الدرجة الممتازة، التي تمتد على أربعة صفوف، بمساحة أوسع، ومسند رأس قابل للتعديل، وحاجز مقعد في المنتصف لتوفير مساحة معيشة مثالية، مما يضمن رحلة أكثر متعة للركاب.

وعلق بندر المهنا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران ناس قائلًا: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع سافران، فنحن نستعد لإصدار شكل جديد لمقصوراتنا المستقبلية بتصميم ذكي وميزات أنيقة وتقنيات من المستوى التالي. وقد لعبت هذه العوامل دوراً أساسياً في اختيار أنواع المقاعد، والتي سيتم تصميمها خصيصاً لطيران ناس لتوفر لضيوفنا تجربة فريدة للاستمتاع برحلاتهم. وتتواءم هذه الشراكة مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع، التي تم اطلاقها بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لربط المملكة العربية السعودية مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج (ضيوف الرحمن) الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين."

وقال كوينتين مونييه "يسعدنا أن نجهز أسطول طيران ناس الجديد من طائرات إيرباص A320neo بأحدث مقاعدنا من طراز Z200، وهو جيل جديد من مقاعد الطيران الاقتصادي يوفر مزايا لكل من الركاب وشركات الطيران. وهذا يمثل أول تعاون لنا مع طيران ناس، ويسعدنا أن ندعم عملياته في السنوات المقبلة."

وطيران ناس مصنف كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، ورابع أفضل طيران اقتصادي عالميًا، وفقًا لمؤسسة سكاي تراكس. ويُعدّ تجهيز أسطول طيران ناس من طائرات A320neo بالمقاعد الجديدة جزءًا من مبادرة طيران ناس ليصبح أفضل طيران اقتصادي في العالم.

نبذة عن طيران ناس:

طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، يمتلك أسطولاً يضم 61 طائرة، ويشغّل أكثر من 1500 رحلة أسبوعية إلى 70 وجهة داخلية ودولية.

منذ إطلاقه في عام 2007، نقل طيران ناس أكثر من 80 مليون مسافر. وفي عام 2024، حصل طيران ناس على لقب أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة السابعة على التوالي من قِبل مؤسسة سكاي تراكس العالمية المُختصة بتقييم أداء شركات الطيران. كما حافظ على مكانته ضمن أفضل 10 شركات طيران اقتصادي عالميًا، وفقًا لسكاي تراكس. وتوج طيران ناس أيضًا بجائزة "أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" من مهرجان جوائز السفر العالمية لعشر سنوات متتالية (من 2015 حتى 2024)، كما تم تصنيفه ضمن فئة 4 نجوم، وهي أعلى فئة لشركات الطيران الاقتصادي في العالم بحسب رابطة APEX.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.flynas.com

نبذة عن سافران:

سافران مجموعة دولية للتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطيران (الدفع والمعدات والتصميمات الداخلية) والدفاع والفضاء. وتركز المجموعة بالأساس على المساهمة في عالم أكثر أماناً واستدامة، حيث يكون النقل الجوي أكثر صداقة للبيئة وأكثر راحة وسهولة في الوصول إليه. تتمتع سافران بحضور عالمي، ويعمل بها 100000 موظف وحققت مبيعات بقيمة 27.3 مليار يورو في عام 2024، وتحظى، سواء بمفردها أو بالشراكة، بمراكز رائدة عالميًا أو إقليميًا في أسواقها الأساسية.

وسافران مدرجة في بورصة يورونكست باريس، وهي جزء من مؤشري CAC 40 وEuro Stoxx 50.

وسافران هي المجموعة الأم لشركة سافران سيتس، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم في تصنيع مقاعد الطائرات لكل من الطاقم والركاب. ويوجد حالياً مليون مقعد من مقاعد الطائرات المصنعة من سافران سيتس في الخدمة عبر الأساطيل الجوية حول العالم.

للتواصل الإعلامي:

وليد الأحمد، مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي - طيران ناس

البريد الإلكتروني: woahmed@flynas.com

الهاتف الجوال: +966504531021

إيلودي ماركيه، نائب مدير الاتصالات - سفران سيتس

البريد الإلكتروني: elodie.marquetl@safrangroup.com

الهاتف الجوال: +33677529226

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