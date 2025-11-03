​​​​​​الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الرسمي لنادي الهلال السعودي عن وصول طائرته بشعار وألوان نادي الهلال من طراز A320neo إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، يوم الخميس 30 اكتوبر2025، ليصبح نادي الهلال أول نادي كرة قدم في السعودية والشرق الأوسط يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل بالهوية والعلامة التجارية للنادي، وذلك ضمن شراكة الناقل الجوي للهلال.

وتعكس الشراكة التزام طيران ناس بتمكين قطاعات الرياضة والاقتصاد والسياحة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة للرياضة والبطولات والمنافسات، وتؤكد هذه الشراكة التقدم الذي تشهده الرياضة في المملكة، والتكامل بين قطاعي الرياضة والسفر.

وستكون أولى رحلات فريق الهلال على طائرته الخاصة من الرياض إلى الدوحة يوم الأحد 2 نوفمبر، كما سيتيح طيران ناس نقل المسافرين على متن الطائرة من خلال شبكة وجهاته الداخلية والدولية المتنوعة لخلق تجربة جديدة.

