الرياض: أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق منصة العطلات والرحلات "عطلات ناس" nasholidays.com في شكل جديد، بهدف توفير برامج سياحة متكاملة لضيوفه المسافرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية عبر منصة رقمية واحدة.

وتتيح المنصة التي تعمل باللغتين العربية والإنجليزية للمسافرين تصميم باقات شاملة لتذاكر السفر وحجز الفنادق إضافة إلى تخطيط الرحلات وإدارة الحجوزات واستكشاف العروض الخاصة بما في ذلك العروض والوجهات الحصرية المدعومة بخريطة تحدد وجهات طيران ناس المنتشرة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، إضافة إلى باقات حصرية لأداء العمرة.

ويأتي إطلاق منصة "عطلات ناس" nasholidays.com في شكلها الجديد والمبتكر في إطار حرص طيران ناس على إعطاء الأولوية القصوى لتجربة المسافرين.

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