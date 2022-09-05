جدة، المملكة العربية السعودية : أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين جدة والعاصمة الأوزبكية طشقند اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.

وسيربط طيران ناس بين جدة وطشقند عبر رحلتين مباشرتين أسبوعيا، يومي الاثنين و الخميس، تنطلقان من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ذهاباً وإياباً، كما تم فتح باب الحجز اعتباراً من اليوم الخميس.

ويأتي تسيير الرحلات المباشرة بين جدة وطشقند بعد توقيع طيران ناس مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات الأوزباكستانية، الشهر الماضي ضمن فعاليات مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي أقيم بمدينة جدة. واستهدفت المذكرة تعزيز العلاقات في مجال قطاع النقل الجوي لتشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزباكستان، بهدف تيسير نقل المعتمرين والحجاج وقاصدي زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تيسير التنقل بين مواطني البلدين لغرض الاستثمار والسياحة.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، وبعد تحقيق الشركة نسب نمو في كافة عملياتها خلال النصف الأول من 2022.

ونجح طيران ناس في زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم،

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.

يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.

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