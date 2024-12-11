الرياض، المملكة العربية السعودية: احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، يوم الأربعاء 11 ديسمبر، بتدشين ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار سفنكس بالقاهرة، ليضيف خطًا جديدًا إلى شبكة رحلاته التي تربط البلدين الشقيقين، ضمن خطة طيران ناس للنمو، وللتوسع من رابع مراكز عملياته في المدينة المنورة، وبالتوائم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

حضر الاحتفال بإطلاق الرحلة الأولى في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ممثلون عن طيران ناس وشركة طيبة لتشغيل المطارات، المشغلة لمطار المدينة المنورة، وتم استقبال المسافرين على متن الرحلة الأولى بالهدايا.

وسيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا على الخط الجديد، أيام الأحد والأربعاء والجمعة، مما يوسع شبكة الرحلات الجوية التي تنطلق من أحدث مركز عمليات لطيران ناس في مطار المدينة المنورة، بما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويربط طيران ناس جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية بأكثر من 120 رحلة مباشرة أسبوعيًا من 5 مدن سعودية، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والعلا، إلى القاهرة وسوهاج وشرم الشيخ والغردقة والعلمين. وترتبط العاصمة المصرية القاهرة بالمملكة برحلات مباشرة لطيران ناس إلى كل من مطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولي، الذي أصبح يستقبل الآن رحلات مباشرة للطيران الاقتصادي الرائد من الرياض وجدة والمدينة المنورة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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