ثلاث رحلات أسبوعية تربط جيبوتي بالمملكة اعتبارا من 8 يناير الجاري

الرياض، المملكة العربية السعودية: احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة وجيبوتي ابتداءً من 8 يناير الجاري، ليوسع بذلك شبكته في أفريقيا ضمن خطته للنمو والتوسع بالتوائم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

وأقيم الاحتفال بإطلاق الرحلة الافتتاحية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة يوم الأربعاء 8 يناير، بحضور سفير جيبوتي لدى المملكة وعميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين بامخرمة، وممثلين من طيران ناس وشركة مطارات جدة، ووصلت الرحلة إلى مطار جيبوتي الدولي وسط حفل استقبال بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني ووزير البنية التحتية والتجهيزات الجيبوتي.

واعتبارًا من 8 يناير بدأ الطيران الاقتصادي الرائد تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة وجيبوتي، ليوسع الخيارات التي يقدمها للمسافرين من أفريقيا وإليها، بما يتماشى مع خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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