الرياض، المملكة العربية السعودية: احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، يوم الأربعاء 15 يناير بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وعنتيبي في جمهورية أوغندا، ليزيد من توسع شبكته في أفريقيا ضمن خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوائم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وأقيم حفل تدشين الخط الجديد في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض.

وبدأ تشغيل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً بين الرياض وعنتيبي اعتباراً من 15 يناير 2025، مما يوسع من شبكة الطيران اﻻقتصادي الرائد في أفريقيا.

ويشغّل طيران ناس 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية بحلول 2030، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

-انتهى-

#بياناتشركات