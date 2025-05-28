الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة طيران ناس ("طيران ناس" أو "الشركة")، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ضمن طرحها العام الأولي ("الطرح") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول السعودية").

وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 80 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقًا. ويأتي ذلك عقب الإقبال الكبير من جانب المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث تم تغطية الاكتتاب بما يقارب 100 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب إلى 409 مليارات ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين.

وقد تم تخصيص 10,251,114 سهماً للمكتتبين الأفراد، أي ما يمثّل 20% من إجمالي أسهم الطرح، في حين خُصصت النسبة المتبقية والبالغة 80% لشريحة المؤسسات.

ويمكن للمكتتبين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال شبكة واسعة من الجهات المستلمة والمؤسسات الناشطة في أسواق المال، بما في ذلك: البلاد المالية، والإنماء للاستثمار، والاستثمار كابيتال، والجزيرة كابيتال، والخبير المالية، والراجحي المالية، والعربي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، ودراية المالية، وجي آي بي كابيتال، والرياض المالية، والأهلي المالية (ساب إنفست)، وسهم المالية، والأهلي المالية، ويقين كابيتال.

تمتد فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من يوم الأربعاء 28 مايو وحتى يوم الأحد 1 يونيو 2025م، على أن تُغلق عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الأفراد يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025م، مع رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس 5 يونيو 2025م.

للمزيد من المعلومات حول الطرح، بما في ذلك نشرة الإصدار والمواعيد الرئيسية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للطرح العام الأولي على الرابط التالي: www.flynas.com/ar/IPO

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