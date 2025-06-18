الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة طيران ناس ("طيران ناس" أو "الشركة")، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول")، وذلك عقب إتمام عملية الطرح العام الأولي ("الطرح")، والذي يُعد الإدراج الأول من نوعه لشركة طيران في تداول السعودية. وبدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز التداول: 4264.

تضمّن الطرح عدد 51,255,568 سهمًا عاديًا، تمثل ما نسبته 30% من رأس مال الشركة المُصدر، حيث خُصص منها 80% لشريحة المؤسسات، و20% لشريحة الأفراد. وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 80 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بلغت 13.7 مليار ريال سعودي (ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي).

وقد شهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تمت تغطية شريحة المؤسسات بما يقارب 100 مرة، وجمعت طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 409 مليار ريال سعودي من مستثمرين محليين ودوليين. كما شهدت شريحة الأفراد أيضًا طلبًا قويًا، حيث تمت تغطيتها بنسبة تقارب 349.7%. وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد، بينما تم توزيع الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، مع عامل تخصيص بلغ نسبة 12.3%.

وبهذه المناسبة، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران ناس: "يمثل هذا اليوم محطة تاريخية في مسيرة طيران ناس. فمنذ انطلاقتنا، التزمنا بتقديم خدمات طيران مبتكرة، ذات كفاءة وجودة عالية، سواء داخل المملكة أو خارجها، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي للمملكة مع أبرز الوجهات الإقليمية والدولية. ويُعد إدراجنا في السوق المالية السعودية تأكيدًا على متانة نموذج أعمالنا، وتجسيدًا للثقة التي منحنا إياها مستثمرونا، بما يشكل معياراً جديداً لقطاع الطيران في المملكة.

ونفخر بأن نكون أول شركة طيران تُدرج في السوق المالية السعودية، في إنجاز تاريخي يُبرز مكانتنا الريادية في قطاع الطيران، ويُعزز مواءمتنا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. إن الإقبال الواسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الاكتتاب في أسهم الشركة يعكس حجم الثقة في استراتيجية طيران ناس للنمو، ودورها المحوري في دعم الربط الجوي للملكة، وتعزيز السياحة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة كشركة مدرجة في السوق، نؤكد التزامنا بتنفيذ خططنا طويلة المدى، وخلق قيمة مستدامة لمسافرينا ومساهمينا وجميع أصحاب المصلحة."

لمزيد من المعلومات حول الطرح، بما في ذلك نشرة الإصدار، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لعلاقات المستثمرين على الرابط التالي: https://ir.flynas.com/ar/

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