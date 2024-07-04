بحضور القنصل العام السعودي في الإسكندرية ومدير مطار العلمين الدولي .. وبالتزامن مع انطلاق مهرجان العلمين

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بأولى رحلاته المباشرة بين الرياض ومطار العلمين الدولي على الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء، 3 يوليو ، لتصبح أول شركة طيران بالمنطقة تشغل رحلات مجدولة إلى المدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تزامناً مع انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الثانية.

وأقلعت الرحلة الأولى إلى مدينة العلمين من مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد حفل افتتاحي حضره ممثلون عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض. ووصلت الرحلة إلى مطار العلمين الدولي الساعة 5.30 مساء يوم الأربعاء، وسط حفل ترحيب بحضور القنصل العام السعودي في الإسكندرية الأستاذ مزيد الهويشان ومدير مطار العلمين الدولي اللواء ايهاب الجنتيري ومنسوبي طيران ناس.

ويربط طيران ناس رحلاته بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بأكثر من 120 رحلة أسبوعية مباشرة، كما أن تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار العلمين الدولي سيجعل مدينة العلمين خامس مدينة مصرية تخدمها رحلات طيران ناس المباشرة. ويسير الطيران الاقتصادي الرائد رحلات مباشرة من 5 مدن سعودية، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والعلا، إلى القاهرة وسوهاج وشرم الشيخ والغردقة في مصر. ويربط العاصمة المصرية القاهرة بالمملكة برحلات مباشرة إلى كل من مطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولي.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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