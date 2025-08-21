وقع طيران الرياض شراكة مع شركة ميلاف العالمية للأغذية و مع الشركة السعودية للقهوة لتقديم الضيافة السعودية الأصيلة للضيوف من خلال أجود أنواع القهوة والتمور السعودية على متن رحلاتها وفي الصالات المميزة ومقر الشركة الرئيسي.

تدعم هذه الشراكات، مستهدفات رؤية 2030 من خلال الاحتفاء بالثقافة السعودية، وإثراء تجربة الضيوف، وإبراز التراث المحلي للعالم.

سيتمتع ضيوف طيران الرياض بالمشروب السعودي " ميلاف كولا " والمستخلص من التمر الطبيعي والذي سيكون متوفر على متن رحلاتها بشكل دائم، ليعكس ثراء المذاق السعودي الأصيل و يمنحهم لمسة متجددة من تراث المملكة

تأتي هذه الشراكات، انسجاماً مع التقاليد السعودية العريقة في الضيافة، حيث يُجسّد تقديم القهوة والتمر مفهوم "الحفاوة والترحيب الكريم" بالمسافرين، وتأكيداً على التزام طيران الرياض بإبراز الهوية الوطنية وتعزيز تجربة السفر بأسلوب يجمع بين الأصالة والابتكار.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية وإحدى شركات الصندوق، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجية مع كل من شركة ميلاف العالمية للأغذية و الشركة السعودية للقهوة، في خطوة رائدة تهدف إلى إثراء تجربة الضيوف المسافرين عبر تقديم منتجات سعودية أصيلة تعكس الموروث الغني للمملكة، وذلك في جميع مراحل السفر سواء في صالات الضيافة الخاصة بطيران الرياض والضيافة على متن الطائرات.

وتهدف هذه الاتفاقيات اإلى ابراز الثقافة السعودية الأصيلة الغنية و سيحظى ضيوف طيران الرياض بتشكيلة منتقاة بعناية من أجود أنواع القهوة السعودية، المزروعة في مزارع جنوب المملكة بمناطق جازان وأبها والباحة، المشهورة بزراعة البن على ارتفاعات تتجاوز 1000 متر، ما يضمن أن يعكس كل فنجان إرث المملكة العريق في عالم القهوة. كما سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أفخر أصناف التمور السعودية المزروعة في مختلف مناطق المملكة، والمختارة بعناية من بين أكثر من 34 مليون نخلة. وتقوم شركة ميلاف للأغذية العالمية بانتقاء أفضل 5-7% فقط من المحاصيل لتقديم أرقى أنواع التمور، بما في ذلك العجوة، السكري، و الصقعي. وإضافة إلى هذه التجربة الأصيلة، ستقدّم شركة ميلاف للأغذية العالمية ابتكارها الفريد "ميلاف كولا" المصنوع من مستخلص التمر الطبيعي، والذي سيُقدّم على متن رحلات طيران الرياض. ومن خلال هذه التجربة المتكاملة، تُدعى الضيوف لاكتشاف النكهات التي طالما رحّبت بالمسافرين عبر الأجيال، بوصفها رمزاً للضيافة المتجذرة في التقاليد السعودية.

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي في طيران الرياض: "إن جمع كل من الشركة السعودية للقهوة وشركة ميلاف العالمية للأغذية مع طيران الرياض يجمع بين ثلاث علامات تجارية تتشارك الشغف بالتميّز والرغبة في مشاركة أصالة الضيافة السعودية مع العالم. وتثري هذه الشراكات تجربة الضيوف من خلال لمسات ثقافية أصيلة، وتخلق قيمة مستدامة من خلال التعاون مع شركات صندوق الاستثمارات العامة. ومن خلال دمج منتجات القهوة السعودية الفاخرة والتمور في كافة مراحل رحلة طيران الرياض، لنُقدّم لضيوفنا ترحيباً دافئاً يحمل بصمة سعودية فريدة."

من جانبه، قال بندر القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميلاف العالمية للأغذية:"نطمح من خلال هذه الشراكة إلى أن تكون منتجات ميلاف جزءاً أصيلاً من تجربة السفر السعودية الحديثة، لتكون بوابة تجمع بين الرؤية المحلية والطموح العالمي."

وأضاف خالد أبو ذيب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة:"يمثل تعاوننا مع "طيران الرياض" خطوة استراتيجية بارزة تهدف إلى إيصال البن السعودي إلى العالم عبر منصات السفر. وتؤمن "الشركة السعودية للقهوة" بأن ما تقدمه يتجاوز كونه مجرد منتج، بل هو تجربة ثقافية تُجسّد أصالة المملكة وتبرز تميزها في عالم الضيافة." ويمثل هذا التعاون أيضًا فرصة استراتيجية لتعزيز حضور البن السعودي على الساحة العالمية، من خلال تعريف الضيوف المسافرين بنكهات البن السعودي الفريدة وقصته الغنية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في صناعة القهوة".

وبهذه الشراكات، تتحول كل رحلة على متن طيران الرياض إلى دعوة لاكتشاف تراث المملكة الأصيل وكرم الضيافة والحفاوة. سواء كنت تستمتع بفنجان من القهوة السعودية الأصيلة في الأجواء أو بتشكيلة من التمور في صالات الضيافة المتميزة، فإن روح المملكة سترافقك في كل تفاصيل رحلتك.

