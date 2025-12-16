المحرّق، مملكة البحرين: كشفت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، عن النسخة المطورة من تطبيقها للهواتف المتحركة في خطوة نوعية تعزّز مسيرة التحول الرقمي المستمرة للناقلة.

يعتمد التطبيق المطور على أحدث التقنيات التكنولوجية لتقديم تجربة أسهل استخدامًا وأكثر ذكاءً وسرعة، بما يتيح للمسافرين إمكانية البحث والحجز وإدارة رحلاتهم بكل سلاسة ومرونة، في خطوة تعكس التزام طيران الخليج بمواصلة تطوير قنواتها الموجهة للعملاء، وتحسين سهولة الاستخدام، بالإضافة إلى دعم الابتكار على مستوى منظومتها الرقميّة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد مارتن غاوس: "يعكس هذا التطور التزام طيران الخليج بتسخير التكنولوجيا لتعزيز تجربة السفر، من خلال توفير مزيد من الراحة وسهولة الاتصال، وخدمات مصممة لتلبية احتياجات المسافرين. إن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرتنا الرقمية طويلة الأمد، وخططنا مستمرة لإجراء تحسينات تُثري تجربة العملاء وتضمن بقاء طيران الخليج في طليعة التطور الرقمي".

وتهدف النسخة المطوَّرة إلى تعزيز التفاعل الرقمي، وزيادة الاعتماد على الخدمات عبر الهواتف المتحركة، ورفع مستوى رضا العملاء عبر تقديم تجربة تركز على تلبية احتياجاتهم في المقام الأول. كما ستواصل طيران الخليج طرح تحسينات متتابعة وإضافة مزايا جديدة على مراحل، لتعزيز وظائف التطبيق والمحافظة على ريادتها في الابتكار الرقمي.

ويأتي إطلاق النسخة المطوّرة من التطبيق في إطار رؤية طيران الخليج الأشمل الرامية إلى الارتقاء بتجربة السفر عبر اعتماد التقنيات المبتكرة، بما يضمن للمسافرين التمتع بالراحة وسهولة الاتصال وتوفير خدمات مخصصة طوال رحلتهم.

يمكن للمسافرين تنزيل تطبيق طيران الخليج المطوّر على أجهزة iOS وAndroid عبر متجرApple Store ومتجر Google Play.

طيران الخليج:

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

-انتهى-

#بياناتشركات