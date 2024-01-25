- رحلتان أسبوعياً ابتداءً من 3 فبراير 2024 إلى وجهة ثقافية تتميز بتاريخها ومناظرها

المنامة، البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية الرسمية لمملكة البحرين، عن مواصلة توسع حضورها في المملكة العربية السعودية بإضافة "العُلا " كوجهة موسمية بدءاً من الثالث من فبراير 2024، في إطار حرصها على الاستمرار في التميز وتعزيز تجربة السفر عبر شبكتها بما يضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين مع الحرص على تقديم تجربة سفر متكاملة

وتشكل "العلا" إضافة بارزة لشبكة طيران الخليج للرحلات الموسمية خلال عام 2024 وسوف يتم الإعلان عن المزيد من الوجهات خلال العام. كما سوف يتم تسيير رحلات العُلا بمعدل رحلتين أسبوعياً، وذلك يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع ابتداءً من الثالث من فبراير الى السادس من مارس، ومن ثم العاشر الى السابع والعشرين من ابريل على متن طائرات A320-Neo التي تتميز بمقصورة حديثة ومريحة لتوفير تجربة سفر ممتعة لركابها مما يتيح فرصة للمسافرين لاستكشاف هذه الوجهة الثقافية التي تتميز بتاريخها ومناظرها وفعالياتها المميزة.

وكانت طيران الخليج قد أطلقت خدماتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 1950، ومع اضاقة الرحلتين في فبراير سيصل عدد الوجهات الى 6 وجهات ، مما يضمن مزيداً من المرونة والخيارات لعملائها من وإلى السعودية، وكذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تصل الى 54 وجهة عالمية.

تفاصيل أكثر وللحجز عبر زيارة الموقع الالكتروني https://www.gulfair.com/ar لبدء رحلة لا تنسى ابتداءً من صعودهم على متن الطائرة وحتى وصولهم لوجهتهم. كما يمكن الاطلاع على آخر المستجدات والأخبار من خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر انستغرام وفايسبوك واكس ولينكد إن@gulfair .

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نبذة عن طيران الخليج

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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