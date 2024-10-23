المحرق، البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن إقامة معرضها الأول للسفر، والذي سيتضمن عروضًا وخصومات تصل إلى 50% على رحلاتها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتها العالمية، من خلال القيام بالحجوزات الفورية في موقع المعرض. وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 26 أكتوبر، في قاعة الدانة للمؤتمرات بفندق الخليج في مملكة البحرين.

سيوفر معرض طيران الخليج للسفر فرصة استكشاف وحجز العروض والخصومات الخاصة على تذاكر درجة الصقر الذهبي وتذاكر الدرجة السياحية إلى وجهات متنوعة على شبكة طيران الخليج التي تشمل الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا، وشبه القارة الهندية، كما سيتواجد ممثلو طيران الخليج لتقديم الدعم للحجوزات والإجابة على استفسارات الزوار لضمان عملية حجز سلسة وفعّالة، وذلك الى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية كمنطقة الأطفال، وركن للتصوير وركن لتجربة الواقع الافتراضي لوجهات طيران الخليج، إلى جانب فرصة التعرف عن قرب على مزايا مقاعد مقصورة الصقر الذهبي، والمشاركة في سحوبات للفوز بقسائم إقامة فندقية وتذاكر سفر على درجة الصقر الذهبي.

وفي تصريح لها أعربت طيران الخليج عن تطلعها لاستقبال الزوار في معرضها الاول للسفر حيث سيحظى عملاء طيران الخليج بفرصة استثنائية للاستفادة من العروض الخاصة على حجوزات السفر، مما يمكنهم من التخطيط لرحلاتهم المقبلة من خلال اختيار ما يناسبهم من قائمة الوجهات المتنوعة في شبكة طيران الخليج وذلك بأسعار تنافسية.

نبذة عن طيران الخليج:

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 60 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، وشبه القارة الهندية

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