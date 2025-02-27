المحرق، البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار لندن غاتويك، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية ابتداءً من 30 مارس 2025 أيام الأربعاء والجمعة والأحد في خطوة تعزز من حضورها في السوق البريطانية وذلك على متن طائرة بوينج 789 دريملاينر التي تتميز مقصورة درجة رجال الأعمال بـ 26 مقعداً يتحول بسلاسة إلى سرير مسطح بالكامل، مما يوفر أكبر مساحة لدرجة رجال الأعمال في المنطقة.

ويعكس هذا التوسع حجم الطلب المتزايد على السفر بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وتوفير المزيد من خيارات السفر المباشرة للمسافرين، كما وتتكامل هذه الرحلات مع خدمات طيران الخليج القائمة إلى لندن، وتعزيز الربط مع المزيد من الوجهات في المملكة المتحدة وخارجها.

وبهذه المناسبة، صرح متحدث باسم طيران الخليج قائلا: " تعد وجهة طيران الخليج الجديدة الى مطار لندن غاتويك خطوة مهمة في رؤية الناقلة الوطنية الأشمل لتوسيع شبكة خطوطها وتعزيز الروابط التجارية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة." معرباً عن ثقته في أن هذه الخدمة سوف توفر خيارات أوسع لمسافري طيران الخليج إلى جانب المساهمة في تعزيز فرص التجارة والسياحة بين البلدين.

وأعلنت الناقلة الوطنية عن جدول رحلاتها التي ستغادر من مطار البحرين الدولي (BAH) في الساعة 01:45، لتصل إلى مطار لندن غاتويك (LGW) في الساعة 06:55 (بالتوقيت المحلي). أما رحلة العودة فستغادر من مطار لندن غاتويك في الساعة 11:25، لتصل إلى مطار البحرين الدولي في الساعة 20:00 (بالتوقيت المحلي).

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم إلى لندن غاتويك والبقاء على اطلاع بمواعيد الرحلات من خلال تحميل تطبيق طيران الخليج للهواتف المحمولة، أو زيارة موقع طيران الخليج الإلكتروني gulfair.com أو عبر وكلاء السفر.

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

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