المحرق، البحرين: في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، اليوم عن إطلاق رحلاتها الموسمية إلى مدينة العلمين في مصر. يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة الرامية إلى تحسين تجربة مسافريها وضمان تلبية احتياجاتهم المتنوعة.

وتؤكد هذه المبادرة الالتزام المستمر بتوطيد العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات.

ستُسيّر طيران الخليج رحلات موسمية إلى مدينة العلمين ابتداءً من العام المقبل على متن طائراتها من طراز إيرباص 320 ذات المقصورات العصرية والمريحة لتوفير تجربة سفر ممتعة للمسافرين، حيث تتيح هذه الإضافة لشبكة الناقلة فرصة استكشاف هذه الوجهة الشاطئية بتاريخها العريق ومناظرها الطبيعية الخلابة وأنشطتها المتنوعة.

وتُشغّل طيران الخليج رحلاتها من وإلى مصر منذ العام 1974. كما أن الناقلة شغّلت في السابق رحلاتها الجوية إلى مدينتي شرم الشيخ والإسكندرية كوجهات موسمية، وتُشغّل حاليًا رحلات يومية مزدوجة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

