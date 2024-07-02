المحرق، البحرين: دشنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، رحلاتها المباشرة الجديدة إلى ميونيخ في ألمانيا في الأول من يوليو 2024، في خطوة تعزز من توجهها نحو تطوير شبكتها الأوروبية وربط البحرين بأهم الوجهات حول العالم.

وقد تم الترحيب بأول رحلة من البحرين لدى وصولها إلى مطار ميونيخ الدولي بتحية المياه التقليدية بالإضافة إلى برنامج احتفالي متكامل في مطار البحرين الدولي ومطار ميونيخ الدولي.

وستقدم هذه الرحلات الجديدة التي يتم تشغيلها بواسطة طائرات إيرباص 321 نيو الحديثة خيارات سفر مريحة ومرنة بين مطار البحرين الدولي ومطار ميونيخ الدولي في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، مما يضمن تجربة سفر سلسة تلبي احتياجات المسافرين، وستغادر الرحلات الأسبوعية الأربع من البحرين في الساعة 1:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، بينما ستنطلق الرحلة العائدة من مطار ميونيخ في الساعة 11:25 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وبهذه المناسبة أكد متحدث باسم طيران الخليج بأن إطلاق وجهة ميونيخ هو خطوة محورية في استراتيجية توسع طيران الخليج، حيث أنها تربط مملكة البحرين بعاصمة تعد مركزاً متطوراً للأعمال والترفيه في قلب أوروبا. وتجسد هذه الوجهة الجديدة التزام الناقلة بربط البحرين بالأسواق العالمية الرئيسية، مما يساهم في تعزيز وتيرة الأنشطة السياحية والتجارية بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتعد ميونيخ هي الوجهة الثانية لطيران الخليج في السوق الألمانية، إذ تأتي إلى جانب الرحلات اليومية الحالية إلى فرانكفورت، وذلك في إطار التوسع الاستراتيجي للشركة في القارة الأوروبية ويؤكد التزامها بتقديم تجربة سفر استثنائية وشبكة متنامية من الوجهات.

ويمكن لركاب طيران الخليج الاطلاع على مواعيد الرحلات عن طريق تحميل تطبيق طيران الخليج على الهاتف المحمول أو بزيارة موقع طيران الخليج الإلكتروني. gulfair.com

نبذة عن طيران الخليج:

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com

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