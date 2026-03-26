المحرق، مملكة البحرين : أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن تسيير رحلات استثنائية إلى عدد من الوجهات في شبه القارة الهندية عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك خلال الإغلاق المؤقت للمجال الجوي بمملكة البحرين وفوق بعض دول المنطقة في ضوء المستجدات الراهنة.

وأوضحت أن هذه الرحلات الاستثنائية تأتي إضافة إلى شبكة الوجهات المؤقتة التي تشغّلها طيران الخليج من الدمام، والتي تشمل 10 وجهات هي: لندن هيثرو، وبانكوك، ومومباي، وتشيناي، ومانيلا، والقاهرة، وفرانكفورت، وباريس، والدار البيضاء، ونيروبي.

وستسيّر طيران الخليج الرحلات الاستثنائية التالية للمسافرين المخولين للسفر من وإلى مملكة البحرين:

27 مارس 2026

دكا – الدمام

الدمام – دكا

27 و29 مارس 2026

كوتشي – الدمام

28 مارس 2026

نيودلهي – الدمام

29 مارس 2026

الدمام – ثيروفانانثابورام

30 مارس 2026

ثيروفانانثابورام – الدمام

01 أبريل 2026

كوتشي – الدمام

03 أبريل 2026

الدمام – دكا

دكا – الدمام

ونوهت طيران الخليج إلى أن هذه الرحلات مخصصة حصراً للمسافرين المتجهين من وإلى مملكة البحرين، ولن يُسمح بالصعود أو النزول للمسافرين المحليين في مطار الدمام، كما لا يُسمح بأي حركة عبور (ترانزيت) من هذه الرحلات إلى أي وجهة أخرى ضمن شبكة طيران الخليج الحالية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمسافرين حجز هذه الرحلات على الموقع الإلكتروني gulfair.com، أو تطبيق الجوال، أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين. كما ستتكفل طيران الخليج بتوفير خدمة النقل بين مملكة البحرين ومطار الملك فهد الدولي في الدمام للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات.

وأكدت طيران الخليج أن التعليق المؤقت لرحلاتها لا يزال قائماً في ظل إغلاق المجال الجوي للمملكة وفوق بعض دول المنطقة، على أن تستأنف العمليات المجدولة فور إعادة فتح المجال الجوي.

وجددت طيران الخليج تأكيدها أن سلامة وأمن مسافريها وأفراد طواقمها تأتي في مقدمة أولوياتها في جميع الأوقات، معربة عن تقديرها لتفهم المسافرين خلال هذه الظروف.

للاطلاع على آخر مستجدات الرحلات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لطيران الخليج عبر الرابط gulfair.com أو استخدام تطبيق الهواتف الذكية.

عن طيران الخليج

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

التواصل الإعلامي: إدارة الاتصال المؤسسي – طيران الخليج

