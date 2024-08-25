المحرق، البحرين: اكملت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عملية تدقيق وكالة سلامة الطيران الأوروبية (أياسا) ، وهي هيئة تابعة للمفوضية الأوروبية ومسئولة عن سلامة الطيران المدني في الاتحاد الأوروبي، مما يؤهل الناقلة للقيام بصيانة طائراتها من طراز إيرباص A320 و B787بما في ذلك المحركات والمكونات المختلفة الأخرى المتعلقة بها. هذا الأمر سيتيح لطيران الخليج توسيع قدراتها في الصيانة لتشمل المزيد من شركات الطيران الإقليمية والأوروبية التي تسيّر رحلاتها من وإلى مطار البحرين الدولي.

وتهدف عملية التدقيق التي يتم اجراؤها كل عامين الى ضمان أنظمة طيران الخليج وأنشطة الصيانة الخاصة بها والتأكد من تنفيذها وفقًا للوائح ومعايير الطيران المدني الأوروبي، بالإضافة الى الامتثال لمتطلبات إضافية تمت صياغتها خصيصًا للمنظمات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي (EU) .

وركزت مراجعة وكالة سلامة الطيران الأوروبية، والتي استمرت يومين، على القسم التقني لطيران الخليج، وتتضمن التفتيش على عمليات وإجراءات الناقلة والكفاءات العاملة بها، علاوة على كفاية القوى العاملة ذات الخبرات بما في ذلك فريق الإدارة. وشمل التدقيق ايضا المرافق ، وتوافر المعدات وقطع الغيار والوثائق اللازمة لطرازات الطائرات التي يتعين على طيران الخليج القيام بصيانتها.

وقد اثنت وكالة السلامة الأوروبية بحضور عدد من المسئولين من طيران الخليج على اتمام عملية التدقيق التي تلتزم طيران الخليج بإجرائها منذ عام 2005 ، مما يؤكد التزام الناقلة بأعلى معايير السلامة والجودة في عملياتها التشغيلية.

نبذة عن طيران الخليج:

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com، إنستغرام: @gulfair ، لينكدإن: Gulf Air، تويتر(×):@GulfAir

طيران الخليج:

تميز نختص به

الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بدأت عملياتها في عام 1950، لتصبح واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسسيت في الشرق الأوسط، تقوم بتشغيل رحلات مجدولة من مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي الى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند الإقليمية والشرق الأقصى. حاصلة على تصنيف "شركة الطيران الرئيسية ذات الخمس نجوم" من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات المسافرين المعتمدين وعلى جائزة "الطيران الأكثر تطورًا في العالم" للعام 2022 من سكاي تراكس. لمزيد من المعلومات: www.gulfair.com

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