المنامة، مملكة البحرين : تعلن طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مدينة نيس الفرنسية بدءاً من 02 يونيو بواقع رحلتين أسبوعيتين.

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي علق على إطلاق الوجهة الجديدة بقوله “يسعدنا للغاية أن تصل الناقلة الوطنية لمملكة البحرين إلى وجهات إضافية وأن تربط مدن متعددة في الشرق والغرب بمركزها الرئيسي في البحرين. على الجانب الغربي من خريطة شبكة وجهاتنا، يسعدنا إطلاق رحلاتنا إلى نيس على ساحل الكوت دازور كوجهة بوتيك ترفيهية تلبي احتياجات مسافرينا المتميزين. بينما نقوم بتسيير رحلاتنا إلى هذه الوجهة الموسمية الشهيرة بطائراتنا من طراز إيرباص 321 نيو الصديقة للبيئة والتي تتميز بأسرة مسطحة ونظام ترفيه فائق الجودة على متن الطائرة؛ كلنا ثقة بأن مسافرينا سيستمتعون بالمزيد من الرحلات المشوقة مع طيران الخليج".

تجدر الإشارة إلى أن الناقلة الوطنية ستسيّر رحلاتها إلى وجهتها الجديدة نيس عبر ميلان باستخدام طائراتها الحديثة من طراز إيرباص 321 نيو بواقع رحلتين أسبوعيتين.

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