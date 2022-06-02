المنامة، مملكة البحرين: تعلن طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مدينة مانشستر البريطانية بدءاً من 01 يونيو بواقع رحلتين أسبوعيتين.

في حفل عشاء أقامته الناقلة الوطنية في مانشستر احتفالاً بأحدث وجهاتها؛ علق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي على إطلاق الوجهة الجديدة بقوله “يسعدنا أن نعلن عن إطلاق خطنا المباشر بين البحرين ومانشستر كجزء من العلاقات الرسمية والتجارية التاريخية التي تجمع بين المملكتين. لقد كانت مانشستر موجودة على قائمة خططنا المستقبلية منذ فترة بسبب كثرة طلب عملائنا عليها؛ ومع عودة السفر إلى طبيعته أدركنا أن الوقت مناسب الآن لإطلاق هذا الخط لخدمة مسافرينا الكرام. نحن على يقين أن هذه الوجهة الجديدة والمشوقة ستعزز من شبكة وجهاتنا في المملكة المتحدة وأوروبا، ونتطلع إلى خدمة مسافرينا عبر هذا الخط من مانشستر وإليها ".

تجدر الإشارة أن الناقلة الوطنية ستسيّر رحلاتها إلى وجهتها الجديدة باستخدام طائراتها الحديثة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر بواقع رحلتين أسبوعيتين:

وقت الوصول مطار الوصول وقت المغادرة مطار المغادرة التردد رقم الرحلة 07:50 مانشستر 02:10 البحرين الأحد والأربعاء GF 004 18:20 البحرين 09:15 مانشستر الأحد والأربعاء GF 005

*جميع أوقات الرحلات بالتوقيت المحلي

يتزامن الإعلان عن إطلاق أحدث وجهات طيران الخليج هذه مع احتفالات المملكة المتحدة باليوبيل البلاتيني لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية احتفالاً بحكمها لمدة 70 عامًا.

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