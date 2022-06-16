المنامة، مملكة البحرين : أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عن تدشين خدماتها إلى العاصمة الإيطالية روما التي بدأت في الأول من يونيو الجاري بواقع رحلتين أسبوعيتين بين مطار البحرين الدولي ومطار فيوميتشينو ليوناردو دافنشي الدولي.

وقد أقامت الناقلة الوطنية مأدبة غداء بهذه المناسبة حضرها عدد من كبار الشخصيات التي ضمت سعادة وكيل وزارة الخارجية الإيطالية السيد مانيليو دي ستيفانو، وسعادة سفير البحرين لدى إيطاليا د. ناصر البلوشي، وسعادة سفيرة إيطاليا لدى البحرين السيدة باولا أمادي، وسعادة سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام مبارك صباح آل صباح، وسعادة سفير عمان لدى إيطاليا د. أحمد بن سالم بن محمد بوعمار، والرئيس التنفيذي لشركات براماك السيد باولو كامبينوتي، ورئيس تطوير أعمال الطيران بمطارات روما السيد فدريكو سكريبوني؛ وغيرهم من نخبة رجال الأعمال ووجهاء المجتمع. كما ضم حفل الغداء ممثلي وكالات السفر والسياحة والإعلام.

وصرح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي قائلاً "يسعدنا ربط روما مباشرة بالبحرين عبر رحلتين أسبوعيتين؛ فمن خلال إطلاقنا لخط روما نتوسع في خدماتنا الإيطالية التي تعززها إضافة ميلان أيضاً لشبكة وجهاتنا. أصبحنا الآن نربط الجزء الشمالي والجزء الجنوبي الأوسط من إيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط بكل يسر وسهولة. التوسع في أوروبا هو جزء من إستراتيجيتنا، وإطلاق خط روما سيؤمن أفضل الوجهات لعملائنا عبر مركزنا الرئيسي في البحرين. سيتمكن مسافرينا من الاستمتاع باتصال ممتاز عبر روما، بينما يستمتعون بخدماتنا ذات الجودة العالية والضيافة التي توفرها أكثر شركات الطيران الملائمة للعائلات في المنطقة." كما شكر القبطان العلوي الحضور على دعمهم لتوسع طيران الخليج في إيطاليا، وتقديره لجهودهم في تدشين هذه الوجهة الجديدة.

لطالما كانت روما واحدة من أشهر الوجهات لدى السياح لتاريخها الزاخر وعراقة تراثها، بالإضافة إلى كونها وجهة شهيرة للتسوق، وللسياحة الدينية عبر آلاف السياح الذين يزورون مدينة الفاتيكان. ويوصف اقتصاد روما بالتجاري، خاصة في مجال السياحة والصيرفة والأزياء. تأمّن رحلات طيران الخليج المباشرة إلى روما ربطاً مزدوجاً لوجهات دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى عبر مركز الناقلة الرئيسي الفعال في البحرين.



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