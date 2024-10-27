المحرق، البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن نجاح منقطع النظير لمعرضها الأول للسفر الذي أقامته اليوم، السبت الموافق 26 أكتوبر في فندق الخليج، البحرين. فقد شهد المعرض إقبالاً كثيفاً من محبي السفر والمهتمين بعروض السفر الحصرية الذين استفادوا من العروض الخاصة والخصومات التي وصلت إلى 50%، والتي وفرتها الناقلة الوطنية على رحلاتها إلى الوجهات التي تحظى بإقبال متزايد مثل لندن، الدار البيضاء، إسطنبول، القاهرة ودبي. وتسري صلاحية تذاكر رحلات الذهاب والعودة التي تم حجزها للسفر من البحرين حتى 31 مايو 2025، على أن تتم العودة إلى البحرين حتى أو في 30 يونيو 2025.

تضمن المعرض فعاليات عائلية وأنشطة تفاعلية شيقة، منها منطقة مخصصة للأطفال وتجربة الواقع الافتراضي لوجهات طيران الخليج المتنوعة.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، السيد جيفري غوه بأن الإقبال الكبير الذي حظي به المعرض اليوم يؤكد على الطلب المتزايد على السفر، كما أنه يعكس حرص الشركة المستمر على توفير خدمات متميزة لعملائها بأفضل القيم التنافسية، مشيراً إلى قيام الشركة بالإعلان عن تمديد المعرض حتى يوم غد نظراً للإقبال المتزايد.

وكانت طيران الخليج قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة المعرض حتى الساعة 10:00 من مساء اليوم، وإضافة يوم ثانٍ للمعرض غداً الأحد، الموافق 27 أكتوبر، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساءً في قاعة الدانة للمؤتمرات بفندق الخليج.

نبذة عن طيران الخليج:

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 60 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، وشبه القارة الهندية

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