المنامة، مملكة البحرين: دشنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – خدماتها الجوية إلى مدينة ميلان الإيطالية، حيث انطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار البحرين الدولي في الأول من يونيو الجاري إيذاناً ببدء عمليات الناقلة المباشرة وغير المباشرة إلى ثاني أكبر مدن إيطاليا.

وقد أقامت الناقلة الوطنية مأدبة غداء بهذه المناسبة حضرها عدد من كبار الشخصيات التي ضمت سعادة سفير البحرين لدى إيطاليا د. ناصر البلوشي، وسعادة سفيرة إيطاليا لدى البحرين السيدة باولا أمادي، ورئيس تطوير أعمال الطيران بمطار ميلان السيد أندريا توتشي؛ وغيرهم من نخبة رجال الأعمال ووجهاء المجتمع. كما ضم حفل الغداء ممثلي وكالات السفر والسياحة والإعلام.

وبهذه المناسبة، صرح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي قائلاً "تعتبر ميلان إحدى أكبر مراكز المال والأعمال على مستوى دول الاتحاد الأوروبي والعالم بأسره. كما أنها تشهد تنوعاً كبيراً في الأنشطة الحياتية والتجارية ما بين المؤسسات المالية والمصرفية، إلى الأزياء المبتكرة والسيارات، وإبداعات الموسيقى والتصميمات المميزة، و العمارة والفنون؛ هذا إلى جانب شهرتها بلا منازع كإحدى الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا لجذب الملايين من الزوار كل عام. من خلال تدشين خدماتنا إلى مدينة ميلان، فإننا نفتح أبواباً جديدة ليس فقط لفرص الاستثمار في مجالات التجارة والسياحة التي نقدمها للمواطنين البحرينيين الراغبين في السفر إلى ميلان إلى جانب الشركات العاملة في البحرين وفي المنطقة؛ بل أيضاً لجلب فرص تجارية واستثمارية جديدة إلى البحرين المعروفة بكونها بوابة الخليج العربي وما وراءه". كما شكر القبطان العلوي الحضور على دعمهم لتوسع طيران الخليج في إيطاليا، وتقديره لجهودهم في تدشين هذه الوجهة الجديدة.

ميلان هي عاصمة منطقة لومباردي ومقاطعة ميلان؛ حيث تحافظ هذه المدينة العالمية على موقعها الريادي الأوروبي كونها مركزاً للمواصلات والصناعات الرئيسية، وهي إحدى أهم مراكز الأعمال في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كونها إحدى المراكز المالية الرائدة في غرب أوروبا في العام 2022.

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